Poznati učesnici završnice Afričkog kupa nacija: Salah odveo Egipat u polufinale

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Senegalu i Maroku u polufinalu se pridružili Nigerija i Egipat.

Egipat, Mohamed Salah Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Senegal i Maroko u petak su obezbijedili plasman u polufinale Afričkog kupa nacija, a večeras su im se tamo pridružili Nigerija i Egipat.

Nigerija je u Marakešu savladala Alžir rezultatom 2:0, a strijelci su bili Viktor Osimen u 47. i Akor Adams u 57. minutu.

Nigerija će u polufinalu igrati protiv domaćina Maroka, u srijedu 14. januara od 21 čas, dok će se u prvom polufinalnom susretu od 18 časova sastati Senegal i Egipat.

"Faraoni" su do polufinala stigli pobjedom protiv Obale Slonovače 3:2. Omar Marmuš, Rami Rabija i Mohamed Salah bili su strijelci za Egipat. Fudbaler Liverpula osim gola upisao je i asistenciju, Rabiji za 2:0. Ahmed Fatu postigao je autogol, dok je Guela Due bio strijelac za konačnih 3:2.

Podsjetimo, juče je u četvrtfinalu Maroko bio bolji od Kameruna (2:0), dok je Senegal minimalnom pobjedom 1:0 eliminisao Mali.

Tagovi

Afrički Kup nacija Nigerija Egipat Mohamed Salah

