Beograd gorio zbog zvjerskog ubistva: Navijač Konga podsjetio na istorijsku lekciju

Navijač Konga Kuka Muladinga učinio je ogromnu stvar za svoj narod. Na Kupu Afrike naučio je cijeli svijet istorijsku lekciju o Patrisu Lumumbi, revolucionaru, oslobodiocu zbog čije je zvjerske smrti 150.000 Beograđana ustalo.

Mnogo toga donosi Kup afričkih nacija, ali malo ko je očekivao da ovogodišnji, u Alžiru, donese tako duboku i važnu poruku za cijeli svijet. Niko do sada nije tako duboko dirnuo planetu kao Kuka Muladinga, umjetnik koji je podsjetio čovječanstvo na velikog Patrisa Lumumbu i na njegovu zvjersku smrt.

Originalni navijač selekcije Demokratske Republike Kongo je kompletan turnir proveo u odijelu, stojeći u jednoj pozi. Na kraju je njegov tim ispao nakon produžetaka u osmini finala, a Kuka Muladinga je stajao nepomičan na tribini 438 minuta igre. I kada je plakao zbog eliminacije svog tima, nije sebi dopustio da se pomjeri.

Razlog zašto je stajao je veliki Patris Lumumba. Jedan od najvećih heroja antikolonijalne borbe u Africi nakon Drugog svjetskog rata, Lumumba je bio prvi premijer nezavisnog Konga i tu poziciju je zajedno sa pozicijom ministra odbrane preuzeo u junu 1960. godine. Ipak već 17. januara 1961. ubijen je u zavjeri organizovanoj od strane belgijskih vlasti, a izvedenoj od strane kasnijeg diktatora Mobutua Sese Seka. Upravo je u vrijeme odigravanja Kupa nacija obilježena i godišnjica brutalnog ubistva - i to 65.

Kuka Muladinga je stajao u pozi u kojoj je Patris Lumumba prikazan na jednom od spomenika koji su mu posvećeni u Kinšasi. Sve su dirnule i suze ovog navijača nakon što je njegov Kongo ispao. Pogledajte:

Alžirci se smijali, pa izvinjavali

Alžir je pobijedio DR Kongo pogotkom napadača Al Duhaila Adila Buldine u 120. minutu meča, a kada se to desilo vidjeli smo ružnu scenu. Očigledno ne znajući šta znači potez Kuka Muladinge, koji se čak i obukao i ošišao kao Patris Lumumba, Alžirac je na terenu slavio tako što se rugao tom gestu.

Odmah je došlo izvinjenje od Fudbalskog saveza Alžira, kao predstavnika države koji se takođe borio sa okupatorom i koji se tek poslije rata oslobodio od francuske vlasti.

"Velika je čast za mene što me je pozvao Fudbalski savez Alžira. Gest fudbalera je bio spontan i jednostavno pokazuje koliko je bio srećan zbog pobjede. Poželjeću veliki uspjeh nacionalnom timu Alžira u nastavku Afričkog kupa nacija. Odnosi Konga i Alžira su istorijski duboki, ne možemo zaboraviti svu podršku Alžira tokom godina", naveo je Kuka Muladinga.

Ko je bio veliki Patris Lumumba?

Rođen je 1925. u današnjem Lubumbašiju kao Isaije Tasumbu Tavosa, a na njegovom jeziku t ime znači "nasljednik ukletih". Izuzetno obrazovan, rano se zainteresovao za ideje Žan Žaka Rusoa i Voltera, a pričao je tetela jezik, francuski, lingali, svahili i šilubu.

Nakon dugog rada na ostvarivanju nezavisnosti svoje zemlje osnovao je Nacionalni pokret Konga, partiju koja će uspjeti da ostvari nezavisnost svoje države. Bio je taj koji je 27. januara 1960. proglasio nezavisnost svoje države od Belgije.

Belgijanci Kongo nisu čak tretirali ni kao koloniju, već kao privatni posjed kralja Leopolda. Milioni su umrli u nehumanim uslovima rudnika u Kongu, a kralj Boduen I je bio posljednji koji je vladao Kongom.

Ipak belgijska vojska je već u julu te godine počela da pravi ogromne probleme u zemlji pod krinkom "zaštite belgijskih građana u Kongu". Kongo je bombardovan i napadnut vojnim brodovima, bilo je više pokušaja komadanja države i stvaranja državica pod kontrolom Belgije poput Katange.

Mučki ubijen, tijelo mu potopljeno u kiselinu

Izvor: Universal History Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Na kraju je diktator koji će decenijama vladati Kongom, Mobutu Sese Seko, izvršio državni udar, uhapsio Patrisa Lumumbu i strpao ga u zatvor. Pod prisilom posljednjeg ministra za kolonije Belgije Harolda Šarla d'Aspermont Lindena prebačen je upravo u Katangu, gdje je brutalno mučen i navodno su ga na kraju streljali belgijski plaćenici.

Jedan od ministara u vladi Katange Godfrod Munongo naredio da se tijelo Patrisa Lumumbe iskopa iz groba i rastoči u kiselini. Na kraju je otkriveno da su u smrt Lumumbe umiješani ne samo Belgija, već i Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Deklasifikovani izvještaji CIA su otkrili da je ova organizacija godinama pokušavala da ubije Lumumbu zbog njegovih komunističkih ideja. Što se Britanije tiče u XXI vijeku je otkriveno nekoliko domumenata koji navode da je ova imperija željela da ukloni Lumumbu kako ne bi pravio probleme britanskim rudarskih gigantima.

Gnjev Srbije i počast Patrisu Lumumbi

Jedan od studentskih domova u Beogradu nosi ime Patrisa Lumumbe, kao i ulice u Beogradu, Smederevu, Subotici, Vranju, Zaječaru i Nišu. Zapravo je Patris Lumumba dobio ulicu u Beogradu samo nekoliko mjeseci nakon smrti.

Ulica koja je nosila ime Volujačka, pa Braće Stamenkovića od februara 1961. godine je ulica Patrisa Lumumbe. Sve je počelo u pripremi organizacije Prve konferencije Pokreta nesvrstanih. Tada je održana jedna javna diskusija u kojoj se istaklo da je neophodno davati nazive ulicama po aktuelnim momentima u istoriji, koji odražavaju vrijednosti koje želimo kao društvo da sledimo.

U dvorani Radničkog univerziteta Đuro Salaj u Nemanjinoj građani su davali ideje, a pored naziva ulica poput Naserove, Indijske, Alžirske, Sudanske, Gvinejske, Nigerijske, Afričke, Tuniske, Marokanske i Patris Lumumba je dobio ulicu.

Patris Lumumba demonstracije u Beogradu

Prije nego što je dobio svoju ulicu zbog Patrisa Lumumbe, Beograd je gorio. Već 14. februara su održane velike demonstracije koje su se pretvorile u nerede. Zapaljeno je nekoliko automobila i napadnuta je ambasada Belgije u Krunskoj ulici, a u sukobima je povrijeđeno 45 policajaca i vatrogasaca.

"Živjela revolucija Kongoanskog naroda", "Dalje ruke od Konga", "Afrika Afrikancima", "Slava borcu za slobodu i mir afričkih naroda" bili su samo neki od transparenata na protestu koji je održan na tadašnjem "Trgu Marksa i Engelsa". Nisu tu mogli da stanu svi, pošto je oko 150.000 ljudi izašlo na ulice.

Još jedan mladi Togoanac koji je tada studirao u Beogradu, izvjesni Šarl Buabe, uzviknuo je:

"Želimo da pokažemo svjetskoj javnosti da svi afrički studenti koji su se ovdje okupili izražavaju podršku Patrisu Lumumbi, jer je on jedini bio dostojan da vodi narod Konga. Imperijalisti moraju da odu iz Konga."

Svoj glas protesta su na ovom skupu izrazili i akademci iz Sudana i Alžira. Jedan sudanski student uzviknuo je:

"Ako su ubili jednog Lumumbu, neka ne zaborave da u Africi žive milioni i milioni Lumumbi i da njegovom smrću ne mogu da spriječe kretanje afričkih naroda ka njihovom cilju."

