logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lider Prve lige RS zaustavljen u Ugljeviku!

Goran Arbutina
0

Zvijezda 09 i Laktaši podijelili bodove.

Prva liga RS Remi Zvijezde 09 i Laktaša

Fudbaleri Laktaša u prošlom kolu vratili su se na pobjednički kolosjek trijumfom protiv Vlasenice, ali su već u narednom kolu ponovo zaustavljeni.

Lider Prva lige RS remizirao je 1:1 sa Zvijezdom 09 koja je uspjela u Ugljeviku da nadoknadi minus iz prvog poluvremena.

Poslije samo šest minuta igre gosti iz Laktaša stigli su do vođstva preko štopera Nebojše Babića, a ono je trajalo nešto manje od sat vremena, odnosno do 62. minuta kada je Blagojević izjednačio na konačnih 1:1.

Zvijezda je tako prekinula seriju poraza, dok su Laktaši upisali drugi remi na tri proljećne utakmice.

Leotar je propustio priliku da se približi lideru pošto je na svom terenu poražen od Drine iz Zvornika rezultatom 1:0 na debiju Velibora Đurića na klupi trebinjskog kluba.

PRVA LIGA RS, 20. kolo:

Leotar – Drina 0:1
Zvijezda 09 – Laktaši 1:1
Velež – Romanija 2:0
Vlasenica – Famos 0:2

Nedjelja

Slavija – BSK
Omarska – Kozara

Slobodna je ekipa Sutjeske

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prva liga RS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC