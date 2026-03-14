Lider Prve lige RS zaustavljen u Ugljeviku!

Zvijezda 09 i Laktaši podijelili bodove.

Izvor: FK Laktaši

Fudbaleri Laktaša u prošlom kolu vratili su se na pobjednički kolosjek trijumfom protiv Vlasenice, ali su već u narednom kolu ponovo zaustavljeni.

Lider Prva lige RS remizirao je 1:1 sa Zvijezdom 09 koja je uspjela u Ugljeviku da nadoknadi minus iz prvog poluvremena.

Poslije samo šest minuta igre gosti iz Laktaša stigli su do vođstva preko štopera Nebojše Babića, a ono je trajalo nešto manje od sat vremena, odnosno do 62. minuta kada je Blagojević izjednačio na konačnih 1:1.

Zvijezda je tako prekinula seriju poraza, dok su Laktaši upisali drugi remi na tri proljećne utakmice.

Leotar je propustio priliku da se približi lideru pošto je na svom terenu poražen od Drine iz Zvornika rezultatom 1:0 na debiju Velibora Đurića na klupi trebinjskog kluba.

PRVA LIGA RS, 20. kolo:

Leotar – Drina 0:1

Zvijezda 09 – Laktaši 1:1

Velež – Romanija 2:0

Vlasenica – Famos 0:2

Nedjelja

Slavija – BSK

Omarska – Kozara

Slobodna je ekipa Sutjeske