PRVA LIGA RS: Laktaši se vratili na pobjednički put, Mirković debitovao trijumfom na klupi BSK-a

Odigrane su utakmice 19. kola prvoligaškog takmičenja.

Izvor: Promo/FK Laktaši

Fudbaleri Laktaša vratili su se, poslije prvog domaćeg ligaškog ispita u 2026. godini, na pobjednički kolosijek.

Nakon što su na proljećnoj premijeri remizirali u Vojkovićima sa ekipom Famosa (0:0), izabranici Slobodana Starčevića su ove subote nakon preokreta trijumfovali nad Vlasenicom rezultatom 3:1.

Gosti su u 9. minutu došli do prednosti pogotkom Pavla Lazića, ali su se Laktaši veoma brzo konsolidovali i preko Srđana Bašića pet minuta kasnije izjednačili rezultat. Nije se rezultat potom mijenjao sve do 53. minuta, kada je za preokret pogodio Slobodan Vučinić, dok je konačan rezultat, pet minuta nakon toga, postavio Danilo Moconja.

Ekipa BSK-a, koja je praktično jedini rival Laktašima u borbi za titulu, lako je izašla na kraj sa ekipom Veleža iz Nevesinja. Na debiju novog trenera "romantičara" Igora Mirkovića, dvostruki strijelac bio je Luka Misimović (11. i 24. minut), dok je mrežu tima iz Hercegovine uspio da zatrese i Noa Pušić (7.).

PRVA LIGA RS – 19. kolo

Famos – Omarska 2:1

Laktaši – Vlasenica 3:1

Drina – Zvijezda 09 2:0

BSK – Velež 3:0

Kozara – Slavija 0:1

Sutjeska – Leotar (17.30)

Slobodna Romanija.

