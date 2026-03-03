logo
Leotar bez trenera: Nakon jednog kola Davor Berber otišao sa "Polica"

Leotar bez trenera: Nakon jednog kola Davor Berber otišao sa "Polica"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Trebinjci kreću u potragu za novim šefom stručnog štaba.

Davor Berber Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Na otvaranju proljećnog dijela sezone fudbaleri Leotara odigrali su samo 1:1 sa Romanijom na "Policama", što je bio već deseti ovosezonski remi Trebinjaca.

Iako je Leotar samo jednom poražen ove sezone, veliki broj neriješenih ishoda uticao je na plasman, pa za vodećim Laktašima zaostaje osam bodova.

Nakon svega, rukovodstvo kluba odlučilo je da se nakon samo jednog kola u nastavku sezone zahvali na saradnji dosadašnjem šefu struke Davoru Berberu.

"FK Leotar obavještava javnost da je raskinuta saradnja sa šefom stručnog štaba Davorom Berberom. Klub se ovom prilikom zahvaljuje Berberu na uloženom radu, trudu i profesionalnom odnosu tokom njegovog angažmana na klupi plavo-bijelih, te mu želi mnogo sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere i privatnog života. O daljim koracima i imenovanju novog šefa stručnog štaba javnost će biti blagovremeno obaviještena", saopšteno je iz Leotara.

Berber je na kormilu Leotara bio od jula prošle godine, a Trebinjci će sada u potragu za novim trenerom.

U narednom kolu gostovaće u Foči ekipi Sutjeske.

