Leotar ispao iz Kupa RS! Trebinjci se u maju borili za trofej, sad eliminisani u osmini finala

Autor Dragan Šutvić
Trostruki osvajač Kupa RS ispao je iz daljeg takmičenja porazom u Loparama.

Leotar ispao iz Kupa RS Izvor: Promo/FK Majevica Lopare

Leotar je prošle sezone stigao do finala Kupa Republike Srpske, ali je u ovoj takmičarakoj godini eliminisan već u osmini finala!

Trebinjci su ovog četvrtka gostovali u Loparama ekipi Majevice, koja je poslije preokreta trijumfovala rezlutatom 2:1.

Činilo se da će trebinjski prvoligaš opravdati ulogu favorita u ovom duelu nakon što je Armando Bobaj u 11. minutu savladao "jedinicu" Majevice Miloša Papića. 

Međutim, samo šest minuta je bilo potrebno domaćem sastavu da anulira minus. Pogodak za izjednačenje postigao je Mile Teodorović, dok je potpuni preokret timu koji nastupa u istočnoj grupi Druge lige RS omogućio Radovan Jokanović u 63. minutu.

Leotar je, inače, poslije Radnika i Borca jedan od najuspješnijih klubova u kup-takmičenju FS RS. Tri puta je tim sa Trebišnjice osvajao trofej, a posljednji put se to dogodilo 2021. godine. Takođe, Leotar je još dva puta poražen u finalu.

Ranije su plasman u četvrtfinale ovosezonskog Kupa RS obezbijedili Radnik, Proleter, Borac, Laktaši, Kozara i Rudar Prijedor. Posljednji učesnik ove faze takmičenja biće poznat 14. oktobra, kada se sastaju fočanska Sutjeska i dobojska Sloga Meridian.

(mondo.ba)

