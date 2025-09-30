Radnik prvi četvrtfinalista Kupa RS: Faraž i Črnko pogađali za trijumf protiv Romanije

Premijerligaš uspješan u meču osmine finala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Bijeljinski Radnik prvi je učesnik četvrtfinala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić". Premijerligaš iz Bijeljine u duelu osmine finala savladao je Romaniju na Palama 2:0 (0:0), te tako izborio plasman među osam najboljih ekipa u najstarijem takmičenju u Republici Srspskoj.

Prvoligaš s Pala dobro se držao u prvom poluvremenu, koje je okončano bez golova, a onda su gosti u nastavku dva puta zatresao mrežu rivala i prošao dalje.

Početkom drugog poluvrmena Radnik je stigao do prednosti preko Samija Faraža, da bi konačnih 2:0 postavio Emanuel Črnko.

Ostali mečevi ove runde na programu su u srijedu od 15 časova.

KUP RS - OSMINA FINALA:

PALE: Romanija - Radnik 0:2

Srijeda, 15 časova: