Radnik prvi četvrtfinalista Kupa RS: Faraž i Črnko pogađali za trijumf protiv Romanije

Premijerligaš uspješan u meču osmine finala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".
Bijeljinski Radnik prvi je učesnik četvrtfinala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić". Premijerligaš iz Bijeljine u duelu osmine finala savladao je Romaniju na Palama 2:0 (0:0), te tako izborio plasman među osam najboljih ekipa u najstarijem takmičenju u Republici Srspskoj.
Prvoligaš s Pala dobro se držao u prvom poluvremenu, koje je okončano bez golova, a onda su gosti u nastavku dva puta zatresao mrežu rivala i prošao dalje.
Početkom drugog poluvrmena Radnik je stigao do prednosti preko Samija Faraža, da bi konačnih 2:0 postavio Emanuel Črnko.
Ostali mečevi ove runde na programu su u srijedu od 15 časova.
KUP RS - OSMINA FINALA:
- PALE: Romanija - Radnik 0:2
Srijeda, 15 časova:
- TESLIĆ: Proleter - Zvijezda 09
- ŠAMAC: Borac (Š) - Borac (BL)
- SREBRENICA: Guber - Rudar Prijedor
- LOPARE: Majevica - Leotar
- FOČA: Sutjeska - Sloga
- KRUPA NA VRBASU: BSK - Laktaši
- PRNJAVOR: Ljubić - Kozara