Duel imenjaka u Šamcu: Branilac trofeja Borac gostuje drugoligašu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Određeni parovi osmine finala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".

Održan žrijeb osmine finala Kupa RS Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Banjalučki Borac, branilac trofeja u Kupu Republike Srpske "Dr Milan Jelić", gostovaće imenjaku Borcu u Šamcu, odlučeno je današnjim žrijebom u prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Drugoligaš Srpske biće domaćin u meču na Gradskom stadionu u Šamcu koji je zakazan za 1. oktobar od 15 časova, kada bi trebalo da budu odigrani i ostali susreti ove runde najmasovnijeg takmičenja.

Zanimljiv susret odigraće BSK i Laktaši, dok će premijerligaši Rudar Prijedor i Radnik u Guberu i Romaniji. Dobojska Sloga putuje u goste Sutjesci iz Foče.

KUP RS - OSMINA FINALA:

  • TESLIĆ: Proleter - Zvijezda 09
  • ŠAMAC: Borac (Š) - Borac (BL)
  • SREBRENICA: Guber - Rudar Prijedor
  • LOPARE: Majevica - Leotar
  • FOČA: Sutjeska - Sloga
  • KRUPA NA VRBASU: BSK - Laktaši
  • PRNJAVOR: Ljubić - Kozara
  • PALE: Romanija - Radnik

Podsjetimo, po propozicijama takmičenja domaćini su ekipe iz nižeg ranga takmičenja, a ukoliko se sastanu dva rivala iz iste lige domaćin je trenutno slabije plasirani tim na tabeli. U slučaju neriješenog rezultata automatski se izvode jedanaesterci.

Tagovi

Kup RS FK Borac FK Borac Šamac

