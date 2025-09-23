Duel imenjaka u Šamcu: Branilac trofeja Borac gostuje drugoligašu

Određeni parovi osmine finala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Banjalučki Borac, branilac trofeja u Kupu Republike Srpske "Dr Milan Jelić", gostovaće imenjaku Borcu u Šamcu, odlučeno je današnjim žrijebom u prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Drugoligaš Srpske biće domaćin u meču na Gradskom stadionu u Šamcu koji je zakazan za 1. oktobar od 15 časova, kada bi trebalo da budu odigrani i ostali susreti ove runde najmasovnijeg takmičenja.

Zanimljiv susret odigraće BSK i Laktaši, dok će premijerligaši Rudar Prijedor i Radnik u Guberu i Romaniji. Dobojska Sloga putuje u goste Sutjesci iz Foče.

KUP RS - OSMINA FINALA:

TESLIĆ: Proleter - Zvijezda 09

ŠAMAC: Borac (Š) - Borac (BL)

SREBRENICA: Guber - Rudar Prijedor

LOPARE: Majevica - Leotar

FOČA: Sutjeska - Sloga

KRUPA NA VRBASU: BSK - Laktaši

PRNJAVOR: Ljubić - Kozara

PALE: Romanija - Radnik

Podsjetimo, po propozicijama takmičenja domaćini su ekipe iz nižeg ranga takmičenja, a ukoliko se sastanu dva rivala iz iste lige domaćin je trenutno slabije plasirani tim na tabeli. U slučaju neriješenog rezultata automatski se izvode jedanaesterci.