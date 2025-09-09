logo
Sloga Meridian prvi učesnik osmine finala Kupa RS: Dobojlije bez problema u Mrkonjić Gradu

Autor Dragan Šutvić
0

Izabranici Vuleta Trivunovića izborili su nastup među 16 najboljih timova u Kupu RS.

Kup RS Sloboda Mrkonjić Grad Sloga Doboj 0 4 Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sloga Meridian prvi je učesnik osmine finala Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić".

Dobojlije su u Mrkonjić Gradu lako izašle na kraj sa Slobodom, došavši do ubjedljive pobjede (0:4), pri čemu su najveću ulogu odigrali igrači koji su ušli sa klupe.

Starter Alen Kozar je u 43. minutu doveo goste do prednosti, dok su preostale pogotke, u drugom poluvremenu, postigli rezervisti.

Dvostruki strijelac bio je Nikola Mandić (69. i 77. minut), koji je na početku drugog dijela zamijenio Petra Kunića, dok je četvrti pogodak bio djelo Sergeja Damjanića (81. minut), koji je na terenu proveo 28 minuta, zamijenivši Ognjena Šešlaka.

Najveći broj utakmica šesnaestine finala, jedanaest, igra se sutra (srijeda), a parovi suHercegovac – Sutjeska, Drine HE – Zvijezda 09, Guber – Vlasenica, Borac (Šamac) – Famos, Romanija – Slavija, Polet 1926 (Brod) – Laktaši, Brdo – Kozara, Knežočoljac – Rudar Prijedor, Bratstvo (Kozinci) – Borac, Potkozarje – BSK i Željezničar Sport tim – Ljubić.

Tri meča igraju se 17. septembra, a parovi su Branjevo – Leotar, Majevica – Velež i Drina (Zvornik) – Radnik, dok je susret Proletera i Slobode (Novi Grad) odgođen.

SLOBODA (MG): Kljajić, Đaković, Sikimić, Pejić, Rubin (od 55. Savić), Zekanović (od 70. Kopuz), Belen (od 58. Nikić), Vučković, Ruža, Soldat, Nenad. Trener: Zoran Dragišić.

SLOGA MERIDIAN: Pavlović, Sajčić, Hasanović (od 69. Pršeš), Koprivica (od 46. Savić), Kozar, Grabež (od 46. Jovičić), Perković, Batar, Kunić (od 46. Mandić), Šešlak (od 62. Damjanić), Dejanović. Trener: Vule Trivunović.

(mondo.ba)

Tagovi

FK Sloga Doboj fudbal Kup RS

