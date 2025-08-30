Sukob domaćih navijača sa fotografom gostiju! Željezničaru (samo) bod na Lukama!

Duel Sloge i Željezničara (0:0) obilježio incident na samom kraju utakmice.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Dobojska Sloga zaustavila je Željezničar i poslije dve pobjede i dva poraza upisala i prvi remi u sezoni.

Duel na stadionu Luke završen je 0:0 iako je Sloga ubacila loptu u mrežu, međutim, pogodak Jovičića u uvodnim minutama je poništen zbog ofsajda.

Uglavnom je to bila rovovska borba uz tek nekoliko šuteva u okvir gola, ali su u tim trenucima bili sigurni Erić na jednoj, odnosno Muftić na drugoj strani.

Meč u Doboju na kraju ostaće upamćen po incidentu na samom kraju utakmice kada su se domaći navijači sukobili sa jednim fotografom iza gola.

Nije jasno zbog čega je izbio incident, ali pored terena došlo je do tuče u kojoj je učestvovao prema nezvaničnim informacijama klupski fotograf Željezničara, te nekoliko navijača domaćih koji su preskočili ogradu.

U tim trenucima reagovali su i gostujući navijači, popularni „manijaci“ na drugoj strani i probili ogradu iza suprotnog gola, međutim, policija je spriječila njihov ulazak na teren, a isto tako i vratila i navijače Sloge.

Željezničar nakon šest odigranih utakmica ima 12 bodova, Sloga je odigrala pet i osvojila sedam bodova.