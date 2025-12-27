"Treneru, nije lopta tamo": Kapiten Olimpijakosa spasao Barcokasa i spriječio veliku grešku

Kostas Papanikolau spriječio je trenera Jorgosa Barcokasa da napravi veliku grešku u završnici meča Olimpijakosa i Virtusa.

Izvor: MN PRESS

Olimpijakos je poslije drame i triler završnice pobijedio Virtus u Bolonji u Evroligi (97:94). Grčki tim je u tim momentima skupo mogla da košta jedna greška Jorgosa Barcokasa, ali je tu bio kapiten Kostas Papanikolau da spriječi to.

Tražio je Grk tajm-aut na šest sekundi prije kraja da nacrta posljednji napad i u tom momentu je prednost bila minimalna (95:94). Barcokas je spremao cijeli napad, nije znao da će aut da bude sa polovine rivala.

The definition of being a captain



During the final timeout, Kostas Papanikolaou pointed out a mistake by Giorgos Bartzokas as he was drawing up a play from the opposite side.



The coach asked his captain to confirm it and he did. In the end, Olympiacos left Bologna with the win.…pic.twitter.com/4UnSx0UuPX — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_)December 27, 2025

"Loptu izvodimo sa druge strane, bio je faul", rekao je Papanikolau treneru, poslije čega je tražio od svojih pomoćnika da potvrde to da sudijama što se i dogodilo.

Tada se dogodila sporna situacija o kojoj se priča, klupa Virtusa i navijači tvrde da lopta nije izvedena za pet sekundi iz auta, sudije se nisu oglasile, pa je poslije faula Alek Piters dao oba penala i stavio tačku.