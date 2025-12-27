logo
"Treneru, nije lopta tamo": Kapiten Olimpijakosa spasao Barcokasa i spriječio veliku grešku

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Kostas Papanikolau spriječio je trenera Jorgosa Barcokasa da napravi veliku grešku u završnici meča Olimpijakosa i Virtusa.

Papanikolau spasio Barcokasa protiv Virtusa Izvor: MN PRESS

Olimpijakos je poslije drame i triler završnice pobijedio Virtus u Bolonji u Evroligi (97:94). Grčki tim je u tim momentima skupo mogla da košta jedna greška Jorgosa Barcokasa, ali je tu bio kapiten Kostas Papanikolau da spriječi to.

Tražio je Grk tajm-aut na šest sekundi prije kraja da nacrta posljednji napad i u tom momentu je prednost bila minimalna (95:94). Barcokas je spremao cijeli napad, nije znao da će aut da bude sa polovine rivala.

"Loptu izvodimo sa druge strane, bio je faul", rekao je Papanikolau treneru, poslije čega je tražio od svojih pomoćnika da potvrde to da sudijama što se i dogodilo.

Tada se dogodila sporna situacija o kojoj se priča, klupa Virtusa i navijači tvrde da lopta nije izvedena za pet sekundi iz auta, sudije se nisu oglasile, pa je poslije faula Alek Piters dao oba penala i stavio tačku.

Tagovi

Evroliga KK Olimpijakos Jorgos Barcokas Virtus Bolonja

