Ništa od istorijskog poteza Partizana: Crno-bijeli ostaju u Beogradu iz bezbjednosnih razloga

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Partizan će umjesto u Beču utakmicu protiv Olimpijakosa igrati u Beogradu.

Partizan ne igra u Beču protiv Olimpijakosa ostaje u Beogradu Izvor: MN PRESS

Partizan je 14. januara trebalo da ugosti ekipu Olimpijakosa u Beču. Međutim, klub je ruhešio da odustane od istorijskog poteza, pa će utakmicu protiv ekipe iz Pireja odigrati u dvorani Aleksandar Nikolić, poznatoj i kao Pionir.

Partizan je zbog zauzetosti Beogradske arene zbog održavanja Evropskog prvenstva u vaterpolu želio da na inovativan način nastavi sezonu, pa je zakazao igru u Beču, gdje je računao na veliki broj domaćih navijača. Međutim, odluka je promijenjena nekoliko nedjelja prije meča, a o tome se oglasio i klub koji navodi da je bezbjednost najveći razlog otkazivanja meča.

"KK Partizan će u okviru 22. kola Evrolige dočekati Olimpijakos u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić".Iako je prvobitni plan bio da crno-bijeli zbog zauzetosti Beogradske arene ovu utakmicu kao domaćini odigraju u Beču, donesena je odluka o promjeni zbog bezbjednosnih rizika koji prate veliko interesovanje za navedeni meč. Prema izvještajima i procjenama lokalnih službi u Beču, za utakmicu je vladalo veliko interesovanje navijačkih grupa koje podržavaju čak šest timova (Rapid Beč, Panatinaikos, Dinamo Zagreb, Olimpijakos, Crvenu zvezdu i Partizan) što je uz istoriju nedavnih interakcija između navedenih grupa okarakterisano kao ozbiljan bezbednosni izazovSa željom da se ne upušta u takvu vrstu izlaganja riziku, KK Partizan je donio odluku da utakmicu ipak vrati u Beograd, u dvoranu "Aleksandar Nikolić". KK Partizan Mozzart Bet će odluku o načinima ulaska u dvoranu saopštiti naknadno", stoji u saopštenju kluba.

