Počinje nova era u KK Partizan: Dva potpisa u jednom danu

Partizan doveo beka Kamerona Pejna do kraja sezone.

Nakon što su ozvaničili saradnju sa španskim trenerom Đoanom Penjarojom, Partizan je objavio da je američki bek Kameron Pejn novo pojačanje ove sezone. Kako se navodi u saopštenju crno-bijelih, on će se već danas priključiti trenzima i staviti se na raspolaganje Penjaroji. Ugovor je potpisan do kraja sezone.

"Kameron Pejn je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet. Tridesetjednogodišnji američki plejmejker je sinoć doputovao u Beograd i već danas će se priključiti treninzima crno-bijelih.

Četrnaesti pik sa NBA drafta 2015. godine je u sezoni za nama igrao u ekipi Njujork Niksa. Prije toga, Pejn je u NBA ligi nastupao za Filadelfiju, Milvoki, Čikago, Klivlend i Oklahomu.

Do kraja tekuće sezone, Pejn će braniti boje Partizana! Kameron, dobro došao u Beograd!", navodi se na sajtu Partizana.

Kada se očekuje debi?

Partizan je u ponedjeljak završio obaveze u ABA ligi, pa ih u petak čeka okršaj sa Makabijem u Beogradskoj areni. Trener će sigurno debitovati protiv Izraelaca, a vidjećemo koliko će Pejnu biti potrebno vremena za aklimatizaciju i prilagođavanje. Partizan je trenutno 17. na tabeli Evrolige sa skorom 6-11, a vidjećemo da li će "šok terapija" uroditi plodom nakon odlaska Željka Obradovića. Pejn je još ranije dogovorio sve sa crno-bijelima, samo je čekao da novi trener stavi paraf na ugovor.

