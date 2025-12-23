logo
Počinje nova era u KK Partizan: Dva potpisa u jednom danu

Počinje nova era u KK Partizan: Dva potpisa u jednom danu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan doveo beka Kamerona Pejna do kraja sezone.

Kameron Pejn novi igrač Partizana Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Nakon što su ozvaničili saradnju sa španskim trenerom Đoanom Penjarojom, Partizan je objavio da je američki bek Kameron Pejn novo pojačanje ove sezone. Kako se navodi u saopštenju crno-bijelih, on će se već danas priključiti trenzima i staviti se na raspolaganje Penjaroji. Ugovor je potpisan do kraja sezone.

"Kameron Pejn je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet. Tridesetjednogodišnji američki plejmejker je sinoć doputovao u Beograd i već danas će se priključiti treninzima crno-bijelih.

Četrnaesti pik sa NBA drafta 2015. godine je u sezoni za nama igrao u ekipi Njujork Niksa. Prije toga, Pejn je u NBA ligi nastupao za Filadelfiju, Milvoki, Čikago, Klivlend i Oklahomu.

Do kraja tekuće sezone, Pejn će braniti boje Partizana! Kameron, dobro došao u Beograd!", navodi se na sajtu Partizana.

Kada se očekuje debi?

Partizan je u ponedjeljak završio obaveze u ABA ligi, pa ih u petak čeka okršaj sa Makabijem u Beogradskoj areni. Trener će sigurno debitovati protiv Izraelaca, a vidjećemo koliko će Pejnu biti potrebno vremena za aklimatizaciju i prilagođavanje. Partizan je trenutno 17. na tabeli Evrolige sa skorom 6-11, a vidjećemo da li će "šok terapija" uroditi plodom nakon odlaska Željka Obradovića. Pejn je još ranije dogovorio sve sa crno-bijelima, samo je čekao da novi trener stavi paraf na ugovor.

