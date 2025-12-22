Dvejn Vašington uradio što u Partizanu nikad ne radi

Košarkaš Partizana postao je rekorder ABA lige u broju postignutih poena, a posljednji koji je ubacio na meču pomalo je neočekivan za njegov stil igre.

Partizan je trijumfom nad Krkom prekinuo niz od dva poraza, dok je bek crno-bijelih Dvejn Vašington ispisao istoriju regionalnog takmičenja. Amerikanac je sa 48 poena oborio prethodni rekord, a učinio je to zakucavanjem u posljednjim trenucima.

Od Vašingtona smo mogli vidjeti razne poteze tokom ove i prethodne sezone, šutevi sa različitih pozicija, sa osam metara, tih pored linije 6,75, sa polovine terena, ali i sa poludistance. Trudi se da bude agresivan i na prodoru i tako donese poene, ali veoma je rijetko vidjeti zakucavanje beka Partizana. Ipak, u ovom istorijskom meču vidjeli smo i to.

Pogledajte zakucavanje Dvejna Vašingtona za istoriju:

Crno-bijeli nisu dobro počeli, naprotiv. Do poluvremena su čak i gubili 52:44, a onda je uslijedila nevjerovatna partija Vašingtona - ubacio je 27 poena u drugom poluvremenu. Bio je Vašington vrlo važan za tim Mirka Ocokoljića i u prvih 20 minuta, pošto je ubacio 21 poen, pa je bilo previše očekivati da će ponoviti takvu igru i u nastavku. Međutim, bio je još bolji - pogađao iz svih pozicija.

Prethodni rekord držao je košarkaš Daron Rasel koji je svojevremeno nosio dres Mornara u kojem je jednom prilikom ubacio 47 poena.

Košarkaš Partizan bio je igrač utakmice i zbog nevjerovatne statistike, gotovo sve ga je "htjelo". Šutirao 6/9 sa linije za slobodna bacanja, 6/10 za dva poena i 10/14 za tri poena, a pored toga je imao tri asistencije, dva skoka, dvije ukradene lopte i čak šest iznuđenih faulova. Ukupan indeks korisnosti beka crno-bijelih na ovoj utakmici bio je 46, što će mu gotovo sigurno donijeti titulu igrača kola u regionalnom takmičenju.

Poslije meča trener Partizana Mirko Ocokoljić je rekao: "Rekao sam mu pet posto od budućeg ugovora da pošalje na moju adresu", našalio se, a potom rekao:

"On je sjajan napadač, kad je u elementu kao u ovoj utakmici onda ga je teško čuvati. Imao je sjajno šutersko veče, čestitam mu na tome. O njegovim napadačkim kvalitetima ne bi trebalo pričati", rekao je trener Partizana.

