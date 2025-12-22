logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvejn Vašington uradio što u Partizanu nikad ne radi

Dvejn Vašington uradio što u Partizanu nikad ne radi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Partizana postao je rekorder ABA lige u broju postignutih poena, a posljednji koji je ubacio na meču pomalo je neočekivan za njegov stil igre.

Dvejn Vašington zakucavanjem oborio rekord ABA lige Izvor: Screenshot/YouTube/@ReflektorMagazin, Screenshot/Instagram/@arenasport

Partizan je trijumfom nad Krkom prekinuo niz od dva poraza, dok je bek crno-bijelih Dvejn Vašington ispisao istoriju regionalnog takmičenja. Amerikanac je sa 48 poena oborio prethodni rekord, a učinio je to zakucavanjem u posljednjim trenucima.

Od Vašingtona smo mogli vidjeti razne poteze tokom ove i prethodne sezone, šutevi sa različitih pozicija, sa osam metara, tih pored linije 6,75, sa polovine terena, ali i sa poludistance. Trudi se da bude agresivan i na prodoru i tako donese poene, ali veoma je rijetko vidjeti zakucavanje beka Partizana. Ipak, u ovom istorijskom meču vidjeli smo i to.

Pogledajte zakucavanje Dvejna Vašingtona za istoriju: 

Zakucavanje Dvejna Vašingtona za obaranje rekorda u ABA ligi
Izvor: YouTube/@ReflektorMagazin

Crno-bijeli nisu dobro počeli, naprotiv. Do poluvremena su čak i gubili 52:44, a onda je uslijedila nevjerovatna partija Vašingtona - ubacio je 27 poena u drugom poluvremenu. Bio je Vašington vrlo važan za tim Mirka Ocokoljića i u prvih 20 minuta, pošto je ubacio 21 poen, pa je bilo previše očekivati da će ponoviti takvu igru i u nastavku. Međutim, bio je još bolji - pogađao iz svih pozicija.

Prethodni rekord držao je košarkaš Daron Rasel koji je svojevremeno nosio dres Mornara u kojem je jednom prilikom ubacio 47 poena.

Košarkaš Partizan bio je igrač utakmice i zbog nevjerovatne statistike, gotovo sve ga je "htjelo". Šutirao 6/9 sa linije za slobodna bacanja, 6/10 za dva poena i 10/14 za tri poena, a pored toga je imao tri asistencije, dva skoka, dvije ukradene lopte i čak šest iznuđenih faulova. Ukupan indeks korisnosti beka crno-bijelih na ovoj utakmici bio je 46, što će mu gotovo sigurno donijeti titulu igrača kola u regionalnom takmičenju.

Poslije meča trener Partizana Mirko Ocokoljić je rekao: "Rekao sam mu pet posto od budućeg ugovora da pošalje na moju adresu", našalio se, a potom rekao:

"On je sjajan napadač, kad je u elementu kao u ovoj utakmici onda ga je teško čuvati. Imao je sjajno šutersko veče, čestitam mu na tome. O njegovim napadačkim kvalitetima ne bi trebalo pričati", rekao je trener Partizana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka Dvejn Vašington

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC