"Tražim 5 odsto budućeg ugovora": Hit odgovor Ocokoljića poslije rekorda Dvejna Vašingtona

"Tražim 5 odsto budućeg ugovora": Hit odgovor Ocokoljića poslije rekorda Dvejna Vašingtona

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan je pobijedio Krku u 11. kolu ABA lige, a susret je obilježio rekord Dvejna Vašingtona.

Mirko Ocokoljić o rekordu karijere Dvejna Vašingtona Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@bckrka

Partizan je u 11. kolu ABA lige pobijedio Krku, a trijumf crno-bijelih pomalo je ostao u sjenci obaranja rekorda Dvejna Vašingtona. Poslije meča trener Parnog valjka Mirko Ocokoljić prokomentarisao je učinak beka iz Amerike, pa se čak i našalio na njegov račun.

Partizan nije najbolje igrao, čak vrlo suprotno. Igra Valjka ocijenjena je kao sramotna u prvih 20 minuta, ali je onda tim Mirka Ocokoljića u drugom poluvremenu pružio nešto bolje izdanje. Istakao je i sam trener da je zadovoljan igrom u posljednjih 20 minuta, pa je poslije pobjede čestitao svojoj ekipi.

"Čestitke mojoj ekipi na pobjedi, drago mi je da smo uspjeli da se vratimo u igru, na način na koji smo pričali na poluvremenu. Prvo poluvrijeme nije bilo sjajno, posebno druga četvrtine, nadam se da će igrači imati pristup kao u drugom poluvremenu u nekim budućim utakmicama", rekao je Ocokoljić na konferenciji za medije.

Dvejn Vašington je uspio da u pobjedi Partizana ubaci 48 poena, što je ujedno i novi rekord regionalnog takmičenja.

"Rekao sam mu pet posto od budućeg ugovora da pošalje na moju adresu", našalio se Mirko Ocokoljić, a potom rekao:

"On je sjajan napadač, kad je u elementu kao u ovoj utakmici onda ga je teško čuvati. Imao je sjajno šutersko veče, čestitam mu na tome. O njegovim napadačkim kvalitetima ne bi trebalo pričati", rekao je trener Partizana.

Dvejn Vašington je šutirao 6/9 sa linije za slobodna bacanja, 6/10 za dva poena i 10/14 za tri poena, a pored toga je imao tri asistencije, dva skoka, dvije ukradene lopte i čak šest iznuđenih faulova. Ukupan indeks korisnosti beka crno-bijelih na ovoj utakmici bio je 46, što će mu gotovo sigurno donijeti titulu igrača kola u regionalnom takmičenju.

Vašington je ubacio 10 trojki, pa sada prosječno u ABA ligi ubacuje 24,1 poen, hvata 1,9 lopti i dijelio 2,7 asistencija. Ovakva igra beka crno-bijelih dobra je najava za naredni meč Partizana u kojem dočekuje Makabi u 18. kolu Evrolige. 

