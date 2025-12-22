Dvejn Vašington oborio rekord ABA lige: Centrimetri ga dijelili od 50+ partije u Ljubljani

Malo je falilo da košarkaš Partizana Dvejn Vašington postigne više od 50 poena na meču protiv Krke u ABA ligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana savladali su Krku u Ljubljani (92:99), a američki bek Dvejn Vašington oborio je rekord ABA lige po broju postignutih poena. Partizanov košarkaš postigao je 48 poena i u posljednjim sekundama promašio šut za tri poena, kojim je mogao dodatno da "podeblja" svoj novi rekord u regionalnom takmičenju.

Rekorder regionalnog takmičenja bio je američki košarkaš Daron Rasel koji je svojevremeno u dresu Mornara ubacio 47 poena, ali je njegov učinak od večeras na drugom mjestu. Nakon velike greške košarkaša Krke otvorio se prostora da Partizan trči kontru, a Sterling Braun uposlio je Dvejna Vašingtona koji je veoma atraktivno zakucao i od tog trenutka imao je 48 poena na svom kontu.

Vašington je izjednačio rekord po broju pogođenih trojki na jednoj utakmici ABA lige, a veoma malo je falilo da obori i njega! Posljednji napad Partizana na meču iskoristio je da pretrči ceo teren, izgradi poziciju za šut i iz ćoška proba za tri poena, ali je lopta završila na obruču - a Dvejn tek na diobi prvog mjesta, sa 10 ubačenih trojki na jednoj utakmici.

Dvejn Vašington je šutirao 6/9 sa linije za slobodna bacanja, 6/10 za dva poena i 10/14 za tri poena, a pored toga je imao tri asistencije, dva skoka, dvije ukradene lopte i čak šest iznuđenih faulova. Ukupan indeks korisnosti beka crno-bijelih na ovoj utakmici bio je 46, što će mu gotovo sigurno donijeti titulu igrača kola u regionalnom takmičenju.

