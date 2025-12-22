Nikola Jokić udario novog košarkaša Partizana (VIDEO)

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić isključen je sa utakmice zbog faula nad Kameronom Pejnom, a na terenu je nastala opšta frka.

Novi plejmejker Partizana Kameron Pejn je 2021. godine nosio dres Finiks Sansa i tokom polufinalne utakmice Zapadne konferencije protiv Denver Nagetsa bio je razlog što je Nikola Jokić isključen sa meča. Centar Denver ja bio bijesan jer nije dobio očigledan faul, a onda mu se na putu našao upravo Kameron Pejn.

Isfrustran odlukom sudije da se ne oglasi, u pokušaju da mu izbije loptu, zakačio ga je po licu, a ovaj je pao "kao pokošen". Odmah se u frku uključio Devin Buker, a Jokić je poslije pregledavanja snimka i velike drame isključen sa utakmice. Došlo je do opšteg meteža na terenu, a Jokića su držali tokom verbalnog okršaja sa Bukerom.

Bilo je evidentno da Jokić nije imao namjeru da ga udari po licu, ali zbog dva namjerna faula morao je ranije da napusti teren. Poslije utakmice uputio je izvinjenje, a čak je i "kavgadžija" Devin Buker bio na njegovoj strani.

"Želio sam da promijenim ritam igre, želio sam da nam dam malo energije, možda malo promijenim tok, pa sam želio da napravim jak faul", rekao je Jokić.

"Jesam li ga udario? Ne znamo. Zato se izvinjavam ako jesam jer nisam želio da ga povrijedim ili namjerno udarim u glavu. Iskreno sam mislio da me neće isključiti", rekao je Jokić i potom se izvinio:

"Nije trebalo to da uradim. Naravno da je moja greška. Žao mi je. Ali sada ne mogu to da promijenim. Dešava se", rekao je Jokić, a na njegovu stranu stao je čitav stručni štab.

Takođe, ni trener Finiks Sansa ni Devin Buker nisu vidjeli namjeru u ovom njegovom potezu, ali je sudija odlučio da ga žestoko kazni. Buker se unio u lice Jokiću nakon što je vidio da njegov saigrač leži na terenu, a potom je objasnio šta se zapravo dogodilo u verbalnom obračunu.

"To je sve što sam rekao, samo 'Šta radiš?'“, rekao je Buker. i dodao: "To je samo emotivna igra. Ne mislim da je namjeravao nešto loše. Samo prekršaj iz frustracije. Teško je, samo sam branio saigrača, to je bilo to. Igrao sam protiv Džokera više puta i znam da nije zlonamjeran igrač."

