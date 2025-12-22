Nikola Jokić o Aronu Gordonu: "Privilegovan sam što ga imam za prijatelja"

Saigrači iz Denver Nagetsa Nikola Jokić i Aron Gordon zajedno promovišu kineski brend "361", a za to je zaslužan upravo Amerikanac.

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić i njegov saigrač iz Denver Nagetsa Aron Gordon promovisali su nove modele patika poznatog brenda "361". Ovo druženje je obilježilo dosta "prozivki", šaljivih momenata, a u jednom trenutku Srbin se podsjetio Aronove posjete njegovom rodnom gradu Somboru kada je odlučio da počne saradnju sa kineskom kompanijom.

Srpski as je pomalo sujeveran jer ne mijenja patike dokle god traje niz pobjeda, pa mu ove sezone nije trebalo mnogo pari jer je Denver na trećoj poziciji Zapadne konferencije sa skorom 20-7.

"Nosim iste patike ako smo u nizu pobjeda. Kada izgubim, mijenjam patike bez obzira na sve. Ove godine smo imali mnogo pobjeda. Dakle, nosim manje-više pet ili šest različitih pari od početka sezone", rekao je Jokić sa osmijehom na licu, dok je Gordonova situacija dosta komplikovanija jer on pokušava da opremu Denvera svaki put uklopi sa bojom obuće.

Najbolji centar planate se prisjetio Gordonove posjete Somboru i ubijedio ga da počne partnerstvo sa kompanijom 361.

"Aron Gordon je došao u moj rodni grad. Odlično smo se proveli. Upoznao me je sa kompanijom 361 i naravno, imamo odličnu hemiju na terenu. Dakle, dobro je imati nekoga ko je praktično uz vas kroz svaki dio dana. Mislim da sam zaista privilegovan što imam saigrača i prijatelja za agenta", kaže Jokić.

Gordon je takođe srećan zbog saradnje sa Jokićem na terenu, ali i van njega."Drago mi je što sada u timu imamo i Džokera, jer je to zaista, zaista sjajan brend obuće, jedan od najboljih na svijetu, a imate i najboljeg bejzbol igrača na svijetu. Dakle, to ide ruku pod ruku" rekao je 30-godišnji Gordon ranije na konferenciji za novinare.

Jokić bio na kineskoj turneji ljetos

Nikola Jokić je prije početka Evropskog prvenstva bio u posjeti Kini gdje je promovisao patike čije je zaštitno lice. Koliko je NBA popularna u Kini bilo je jasno odmah nakon slijetanja na aerodrom kada ga je sačekala "horda" navijača. Srbin se odlučio za saradnju sa jednim od brendova koji nije toliko planetarno poznat, ali sa njegovim ulaskom u kampanju situacija se vrtoglavo promijenila. Ovaj brend stigao je u Srbiju 2024. godine i već je dostigao veliku popularnost.



