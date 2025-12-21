Adelman zagrmio na konferenciji: "Jokiću sviraju meke faulove, a njima?"

Trener Denvera Dejvid Adelman je napustio teren prije kraja meča zbog isključenja sudija, a kasnije je na konferenciji za medije govorio o odlukama arbitara, ali i o kriterijumima koji vladaju u NBA ligi.

Denver je doživio poraz na domaćem terenu od ekipe Hjustona, ali ono što je ostavilo veći utisak svakako je učinak koji je postigao Nikola Jokić, a ispred svega reakcije trenera Dejvida Adelmana. Vođa ekipe iz Kolorada bio je bijesan zbog brojnih odluka sudija, pa je tako i teren morao da napusti ranije, pošto je zaradio isključenje. Njegove burne reakcije uglavnom su se odnosile na odluke koje su sudije donosile kad je u pitanju najbolji igrač NBA lige Nikola Jokić.

Centar Hjustona Stiven Adams čuvao je Jokića grubo, Adelman je smatrao da je napravio ne jedan, nego nekoliko prekršaja, ali se arbitri nisu oglasili. Ovakva odluka sudija bila je dovoljna da Adelmana nateraju na žustru reakciju, takvu da su njegovi pomoćnici morali da reaguju i zaustave ga. Sudije su dodijelile drugu tehničku grešku treneru Nikole Jokića, a onda je na konferenciji za medije objasnio kako je do nje došlo.

"To je imalo veze sa prethodnom utakmicom ove nedjelje, meni je izgledalo je to reakcija na to. Osjećaj je bio da su oni imali samo jedan faul pet minuta prije kraja druge četvrtine. Oba tima su igrala izuzetno tvrdo i fizički. Dajem Hjustonu ogromno priznanje, skakali su u napadu svaki put", započeo je Adelman.

Alperen Šengun je u susretu prije ovog, kad je Denver odnio pobjedu, u prvi plan istakao da je Nikola Jokić vrlo često dobijao faulove, dok njegova ekipa nije imala velike šanse. Naravno, najbolji igrač NBA lige, vrlo često je izgreban na mečevima, što jasno stavlja do znanja da se nad njim igra i suviše čvrsta odbrana koje sudije najmanje primjećuju.

Adelman je poslije meča bio poprilično ljut zbog odluka sudija. "A onda mi dobijemo dva pomalo 'mekana' faula na našem najboljem igraču, što dovodi do toga da on brzo dobije četiri lične i mora da izađe iz igre. Iskreno, bio sam zbunjen. Tražio sam odgovore, izašao sam da ih dobijem - i ispostavilo se da sam morao da napustim utakmicu. Ponekad zbunjenost vodi ka lošim rješenjima. Ponekad tražiš odgovore od drugih, ali oni ne žele da te saslušaju", odgovorio je Adelman poslije poraza svog tima.

Međutim, ono što je novinarima privuklo pažnju svakako je bio ulazak trenera na teren, pa je Adelman bio upitan da detaljnije objasni zašto je to uradio.

"Djelovalo je kao da se sudija sve više udaljava, a ja sam mislio da ćemo razgovarati. Na kraju su mi rekli da moram da napustim teren. Bila je to teška noć za nas", rekao je trener Denvera.

Denver je u prethodnom meču, na domaćem terenu, pobijedio Orlando Medžik, a trener ekipe iz Kolorada upitao je da li su sudije možda zbog posljednjeg meča imale sporne odluke u ovom.

"Ne znam, jer ne znam šta drugi ljudi misle. U onoj prethodnoj utakmici naši centri su ispali zbog faulova, a u četvrtoj četvrtini odnos faulova bio je, čini mi se, 24:14. Nadam se da to nije imalo veze i ne mislim da jeste."

Nikola Jokic receives his 2nd foul in the 1st quarter, and David Adelman isn't happy about it, receiving a technical foul (with replays).



Both of Jokic's fouls in the quarter came off a struggle on the offensive boardpic.twitter.com/3OuYdo03Oj — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)December 20, 2025

"Mark je jedan od najboljih sudija u ligi. Ostali su, po mom mišljenju, uradili najbolje što su mogli. Ja sam samo bio zbunjen tokom utakmice, moram i ja da budem bolji. Utakmica nije bila gotova, dozvolio sam da me emocije savladaju. Kada ti je stalo do igrača, moraš da reaguješ", pojasnio je trener Denvera.

Šta je Adelman rekao o Nikoli Jokiću?

Nikola Jokić je najbolji igrač NBA lige, a broj faulova koje je centar iz Sombora zaradio imali su veliki udeo u meču. Uspio je da postigne 25 poena, sedam skokova i pet asistencija za 29 minuta, što svakako nije karakteristično za njega. Na pitanje kako su faulovi Jokića uticali na tok meča Adelman je bio iskren - to je sve promijenilo.

"Promijenili su sve. Mora da igra opreznije u odbrani u reketu, u borbi za ofanzivni skok. To mijenja način na koji igrač igra. On je ključan za naš napad, sve ide preko njega. Defanzivno ima ogromnu odgovornost protiv Kevina Duranta i Rida Šeparda. Ako ne može da bude agresivan, to menja mnogo toga. Mogao sam neke stvari drugačije da uradim, ali o tome ćemo razmišljati u budućnosti", rekao je trener Denvera.

