Košmar Denvera, "Bejbi Jokić" i ekipa ga pregazili!

Hjuston glatko pobijedio Denver Nagetse u gostima, 115:101. Nikola Jokić ubacio 25 poena uz sedam skokova i od početka bio opterećen faulovima - i dosuđenim i nedosuđenim.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Denver Nagetsi glatko su izgubili kod kuće od Hjuston Roketsa 101:115, u jednoj od najlošijih mečeva ekipe Nikole Jokića na svom terenu. Srpski as ubacio je 25 poena uz sedam skokova, iako je već od prve četvrtine bio opterećen prekršajima, na šta je njegov trener Dejvid Adelman najprije ukazivao sudijama protestom, a onda je u trećoj dionici uletio na teren i nasrnuo na arbitre. Zbog te dvije tehničke greške bio je isključen, a utakmica je protekla uz veliku tenziju i na terenu i van njega.

Najbolji strijelac gostiju Kevin Durent (31 poen) nemilosrdno je ubacivao trojke (5/6) i bio dovoljno fokusiran da se pritom svađa i sa prvim redom gledališta u Denverovoj "Bol areni", kao i sa protivnicima. Krajem treće četvrtine, pri posljednjoj ofanzivi Nagetsa, imao je ključnu podršku rezerviste Rida Šeparda, 21-godišnjeg beka koji je ubacio 28 poena (6/9 za tri). U posljednjim minutima te dionice Šepard je sam "vezao" seriju 11:0 ubacivši tri trojke u tom naletu, čime je odmakao Hjuston na ogromnih 82:66.

Jokić je završio meč sa 25 poena, sedam skokova i sa po pet asistencija i izgubljenih lopti. Nije uspijevao da "poveže" igru svog tima, ni u trenucima u kojima je plejmejker Denvera Džamal Marej (16 poena, 7 as) imao nalet inspiracije i nanizao sedam poena u dva napada. Ništa nije pomagalo Nagetsima da spriječe peti poraz u 13 utakmica na domaćem terenu, što je još jednom pokazalo da im ove sezone više odgovara da gostuju (skor 12-2 van kuće).

Denver je ovim porazom sa skorom 20-7 ostao izjednačen na deobi drugog mjesta tabele Zapadne konferencije sa San Antonijom (20-7), dok je ispred njih trenutno najdominantniji NBA tim Oklahoma, sa skorom 25-3. Hjuston je peti, sa učinkom 17-8.