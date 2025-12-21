logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Košmar Denvera, "Bejbi Jokić" i ekipa ga pregazili!

Košmar Denvera, "Bejbi Jokić" i ekipa ga pregazili!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Hjuston glatko pobijedio Denver Nagetse u gostima, 115:101. Nikola Jokić ubacio 25 poena uz sedam skokova i od početka bio opterećen faulovima - i dosuđenim i nedosuđenim.

Denver izgubio od Hjustona Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Denver Nagetsi glatko su izgubili kod kuće od Hjuston Roketsa 101:115, u jednoj od najlošijih mečeva ekipe Nikole Jokića na svom terenu. Srpski as ubacio je 25 poena uz sedam skokova, iako je već od prve četvrtine bio opterećen prekršajima, na šta je njegov trener Dejvid Adelman najprije ukazivao sudijama protestom, a onda je u trećoj dionici uletio na teren i nasrnuo na arbitre. Zbog te dvije tehničke greške bio je isključen, a utakmica je protekla uz veliku tenziju i na terenu i van njega.

Najbolji strijelac gostiju Kevin Durent (31 poen) nemilosrdno je ubacivao trojke (5/6) i bio dovoljno fokusiran da se pritom svađa i sa prvim redom gledališta u Denverovoj "Bol areni", kao i sa protivnicima. Krajem treće četvrtine, pri posljednjoj ofanzivi Nagetsa, imao je ključnu podršku rezerviste Rida Šeparda, 21-godišnjeg beka koji je ubacio 28 poena (6/9 za tri). U posljednjim minutima te dionice Šepard je sam "vezao" seriju 11:0 ubacivši tri trojke u tom naletu, čime je odmakao Hjuston na ogromnih 82:66.

Jokić je završio meč sa 25 poena, sedam skokova i sa po pet asistencija i izgubljenih lopti. Nije uspijevao da "poveže" igru svog tima, ni u trenucima u kojima je plejmejker Denvera Džamal Marej (16 poena, 7 as) imao nalet inspiracije i nanizao sedam poena u dva napada. Ništa nije pomagalo Nagetsima da spriječe peti poraz u 13 utakmica na domaćem terenu, što je još jednom pokazalo da im ove sezone više odgovara da gostuju (skor 12-2 van kuće).

Denver je ovim porazom sa skorom 20-7 ostao izjednačen na deobi drugog mjesta tabele Zapadne konferencije sa San Antonijom (20-7), dok je ispred njih trenutno najdominantniji NBA tim Oklahoma, sa skorom 25-3. Hjuston je peti, sa učinkom 17-8.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Denver Hjuston košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC