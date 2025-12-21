Bruka Lejkersa usred Los Anđelesa!

Los Anđeles Klipersi savladali su tim Los Anđeles Lejkersa u gradskom derbiju NBA lige.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Ekipa Los Anđeles Klipersa savladala je gradskog rivala Lejkerse 103:88 u meču u kome im je malo ko davao šansu. Igrali su i Luka Dončić i Lebron Džejms, ali nije to pomoglo da se izbjegne poraz.

Na kraju je bilo 103:88, a najefikasniji na meču sa 36 poena bio je Lebron Džejms. Ipak uz njega su samo Luka Dončić i Džejk Laravija bili dvocifreni sa po 12 poena. Sa druge strane Kavaj Lenard je upisao 32 poena i 12 skokova, Džejms Harden je uz 21 poen imao 10 asistencija, a Džejson Kolins je dao 17 poena uz 12 skokova.

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Kapiten selekcije Srbije Bogdan Bogdanović na terenu proveo je 18 minuta i za to vrijeme je upisao po 2 poena i skoka uz 4 asistencije.

Prije ovog meča Klipersi su bili pretposljednji na Zapadu sa skorom 6-21, dok su Lejkersi nakon ovog poraza četvrti na Zapadu iza Denvera i San Antonija i naravno neprikosnovene Oklahome na vrhu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!