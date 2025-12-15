logo
Nezapamćeni haos u NBA: Provocirao Lebrona cijeli meč, pa dobio lekciju za sva vremena

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako su se "sukobili" Lebron Džejms i Dilon Bruks.

Sukob Lebrona Džejmsa i Dilona Bruksa Izvor: YouTube/NBA/Screenshot

L.A. Lejkersi pobijedili su Finiks 116:114 u jednoj od najdramatičnijih utakmica ove sezone. Pobjedu Lejkersima donio je Lebron Džejms koji je tri sekunde prije kraja pogodio dva od tri slobodna bacanja, nakon što je bio fauliran na šutu za tri poena, dok je potom i Markus Smart bio jednom precizan sa penala - pošto je uhvatio loptu i dobio faul nakon Lebronove blokade.

Prethodno je Lebron Džejms umalo bio tragičar Lejkersa. Baš preko njega je trojku pogodio Dilon Bruks, a onda je počeo da slavi tako što je gurnuo "Kralja" i tu je nastao opšti haos na terenu. I to im je bila druga svađa na utakmici...

Lebron Džejms i Dilon Bruks
Izvor: YouTube/Chaz NBA

Sudije su isključile Dilona Bruksa, koji inače prezire Lebrona Džejmsa, ali se ovo guranje nije obilo o glavu Finiksu. Lebron je čak promašio slobodno bacanje koje je dobio, iako je trener Džej Džej Redik signalizirao da ga šutira Luka Dončić, međutim dobio je priliku za popravni. U posljednjem napadu Lejkersa njemu je lopta išla u ruke, loše je šutirao, ali je potom dobio faul kojim je na kraju njegova ekipa i došla do pobjede.

Lebron i Bruks
Izvor: YouTube/House of Highlights

Džejms je inače meč završio sa 26 poena (8/17) i bio je drugi strijelac svoje ekipe, iza Luke Dončića koji je ubacio 29 poena, imao još šest asistencija i tri skoka. U Finiksu je Devin Buker dodao 27 poena.

Prethodne noći od srpskih igrača igrao je tek Tristan Vukčević koji je ubacio šest poena u pobjedi Vašingtona protiv Indijane (108:89).

NBA rezultati 15. decembar:

  • Indijana - Vašington 89:108
  • Klivlend - Šarlot 111:119
  • Atlanta - Filadelfija 120:117
  • Bruklin - Milvoki 127:82
  • Čikago - Nju Orleans 104:114
  • Minesota - Sakramento 117:103
  • Finiks - L.A. Lejkers 114:116
  • Portland - Golden Stejt 136:131

Lebron Džejms NBA liga LA Lejkers

