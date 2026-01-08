Subotički Spartak ispao iz FIBA Lige šampiona

Istorijska sezona u FIBA Ligi šampiona za Spartak iz Subotice završila se bez plasmana među 16 najboljih timova.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Spartaka iz Subotice završili su takmičenje u FIBA Ligi šampiona za ovu sezonu, jer su i u drugom meču protiv grčkog Kardice upisali poraz. Iako su u doigravanje za nastavak takmičenja nakon grupne faze Subotičani ušli sa bolje pozicije, oni su u oba meča poraženi od Grka - prvo 89:82 na svom terenu, a zatim i 84:75 na gostovanju!

Poraz u Grčkoj znači i oproštaj od Lige šampiona za košarkaše Spartaka, ali se njihov nastup ove sezone može opisati kao uspješan zbog svega što su uradili na parketu. Subotički tim je bez većih problema prošao grupnu fazu, što je ispisivanje istorije za Spartak koji nema mnogo iskustva na međunarodnoj sceni.

Što se tiče meča u Grčkoj, Danilo Nikolić sa 15 poena i šest skokova bio je najefikasniji kod ekipe Spartaka. Sjajnu utakmicu u dresu tima sa severa Srbije odigrao je Tompson koji je na ovom meču upisao dabl-dabl sa 14 poena i 13 skokova, dok je Hokins imao 12 poena.

Košarkaški klub Spartak iz Subotice takmičio se u grupi H, a skor 3-3 bio mu je dovoljan da zauzme drugo mjesto. To je srpskog predstavnika odvelo u doigravanje protiv trećeplasiranog tima grupe G, ali tim Vlada Jovanovića nije uspio da preskoči ovu prepreku i nastavi takmičenje.

(MONDO)