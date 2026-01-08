logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Subotički Spartak ispao iz FIBA Lige šampiona

Subotički Spartak ispao iz FIBA Lige šampiona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Istorijska sezona u FIBA Ligi šampiona za Spartak iz Subotice završila se bez plasmana među 16 najboljih timova.

Spartak ispao iz fiba lige sampiona Izvor: MN PRESS

Košarkaši Spartaka iz Subotice završili su takmičenje u FIBA Ligi šampiona za ovu sezonu, jer su i u drugom meču protiv grčkog Kardice upisali poraz. Iako su u doigravanje za nastavak takmičenja nakon grupne faze Subotičani ušli sa bolje pozicije, oni su u oba meča poraženi od Grka - prvo 89:82 na svom terenu, a zatim i 84:75 na gostovanju!

Poraz u Grčkoj znači i oproštaj od Lige šampiona za košarkaše Spartaka, ali se njihov nastup ove sezone može opisati kao uspješan zbog svega što su uradili na parketu. Subotički tim je bez većih problema prošao grupnu fazu, što je ispisivanje istorije za Spartak koji nema mnogo iskustva na međunarodnoj sceni.

Što se tiče meča u Grčkoj, Danilo Nikolić sa 15 poena i šest skokova bio je najefikasniji kod ekipe Spartaka. Sjajnu utakmicu u dresu tima sa severa Srbije odigrao je Tompson koji je na ovom meču upisao dabl-dabl sa 14 poena i 13 skokova, dok je Hokins imao 12 poena. 

Košarkaški klub Spartak iz Subotice takmičio se u grupi H, a skor 3-3 bio mu je dovoljan da zauzme drugo mjesto. To je srpskog predstavnika odvelo u doigravanje protiv trećeplasiranog tima grupe G, ali tim Vlada Jovanovića nije uspio da preskoči ovu prepreku i nastavi takmičenje.

Bonus video:

Pogledajte

01:51
Nemanja Dangubić nakon poraza u polufinalu FIBA Lige šampiona
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Spartak Subotica FIBA Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC