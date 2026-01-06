Ovo nikad niste vidjeli! Italijani došli sa petoricom, meč prekinut u prvoj četvrtini!

Nesvakidašnja situacija u FIBA Ligi šampiona.

Hapoel Holon i Trapani sastali su se ovog utorka u prvoj utakmici plej-ina za plasman u Top 16 fazu FIBA Lige šampiona.

Meč u Izraelu, međutim, neslavno je završen već u prvoj dionici jer je italijanski klub ostao – bez dovoljnog broja igrača!?

Dva tima na terenu su provela samo sedam minuta, nakon čega je, pri rezultatu 38:5 za Hapoel, označen kraj meča.

Naime, zbog velikih problema prouzrokovanih povredama i odlascima, Trapani je na ovaj meč doputovao samo sa startnom petorkom. Na terenu su se tako našli Alesandro Kapeleti, Rikardo Rosato, Fabricio Puljati, Luiđi Pati i Frančesko Martineli, a posljednja dvojica, rođena 2007. odnosno 2008. godine, uknjižila su debi u profesionalnoj košarci.

Nakon samo pet minuta, Rosato, Kapeleti i Puljati sjeli su na klupu, pa je Trapani meč nastavio sa dvojicom na terenu. Pati je, međutim, na isteku sedmog minuta dobio petu ličnu grešku, pa arbitrima nije preostalo ništa drugo nego da označe kraj ovog nesvakidašnjeg dvoboja, koji će biti registrovan službenim rezultatom.

Italijanski klub, jasno je, čeka drastična kazna FIBA, s obzirom na to da je minimalan broj igrača u zapisniku – 10.

Podsjetimo, član Trapanija donedavno je bio i reprezentativac BiH Amar Alibegović, dok je ostavku na trenersku funkciju zbog loše situacije u klubu podnio Jasmin Repeša.

