"Bili smo užasni, on spava na parketu": Ataman javno bacio svog igrača "pod voz"

Ergin Ataman je poslije pobjede Panatinaikosa žestoko isprozivao svog igrača Rašona Holmsa zbog nezalaganja i loše igre.

Ergin Ataman je poznat kao neko ko javno govori ono što misli, bez ikakve zadrške. Čak i kada to podrazumijeva žestoke prozivke na račun svojih igrača. Tako je bilo poslije utakmice Panatinaikosa u domaćem šampionatu i pobede protiv AEK-a (103:78). Bio je vidno ljut zbog prve četvrtine koju je njegov tim izgubio (18:31).

"Užasan start, nismo igrali odbranu, nismo pravili pritisak na njihovim igračima. Naši visoki igrači su bili slabi, Rašon Holms je spavao na terenu. Nije se kretao uopšte u 'pik en rolu'. Dozvolili smo im da nam daju 31 poen u prvoj četvrtini", rekao je Ataman.

Holmsa je poslije toga "zakucao" na klupu. Odigroa je samo 8 minuta, a PAO je "ubacio u petu brzinu" i pregazio gostujući tim. Briljirao je Kendrik Nan (28, 4as), pratio ga je Najdžel Hejs-Dejvis (11). Na drugoj strani se istakao Marko Pecarski (14, 7sk).

