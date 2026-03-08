Kakva šamarčina za Ergina Atamana i Panatinaikos: Srbin ih bacio na koljena

Ergin Ataman je sa Panatinaikosom doživio šokantan poraz u grčkom šampionatu od Iraklisa koji sa klupe predvodi Srbin Zoran Lukić.

Ergin Ataman je u najvećoj krizi od kada je preuzeo Panatinaikos. Porazi se ređaju, kako u Evroligi, tako i u domaćem šampionatu. U Grčkoj, gdje su važili za apsolutnog favorita, doživjeli su šokantan poraz od Iraklisa u posljednjoj sekundi (76:74).

Primili su koš u posljednjoj sekundi, pa je tako veliku pobjedu na klupi slavio srpski trener. U pitanju je Zoran Lukić koji je poslije sedam sezona u ruskom Nižnjem Novgorodu preuzeo grčki tim i napravio pravo čudo. Inače, on je i selektor košarkaške reprezentacije Rusije koja trenutno nema pravo nastupa na međunarodnim takmičenjima zbog sankcija.

Panatinaikos nije odmarao igrače za ovaj meč, čak naprotiv. Igrale su sve najveće zvijezde. Kendrik Nan je za 27 minuta dao 21 poen (6/11 za dva, 1/4 za tri, 6/6 sa penala), Ti Džej Šorts je dodao 16 (5as, 5sk), Najdžel Hejs Dejvis je "zakazao" i dao samo 9 poena (2/3 za dva, 1/4 za tri)...

IRAKLIS Thessaloniki STUNS Panathinaikos at home with THIS basketpic.twitter.com/Jv7yxCDDJp — Eurohoops (@Eurohoopsnet)March 8, 2026

Na drugoj strani su se istakli Džastin Dejvis-Edler (20, 7sk, 3as) i Di Džej Fanderburk (17, 6sk). Panatinaikos narednom kolu Evrolige dočekuje Žalgiris (12. mart), pa AEK u domaćem šampionatu (15. mart) i onda igra protiv Crvene zvezde u dvorani "OAKA" (20. mart u 20.30h).

