© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Panatinaikos konačno pobijedio, Crvena zvezda u Top 6

Panatinaikos konačno pobijedio, Crvena zvezda u Top 6

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
Košarkaši Panatinaikosa slavili su protiv Žalgirisa i zabilježili 17. pobjedu u sezoni koliko imaju Hapoel, Zvezda, Barselona, Monako i Žalgiris.

Panatinaikos pobijedio Žalgiris Izvor: MN PRESS

Košarkaši Panatinaikosa konačno su prekinuli crni niz i pobijedili Žalgiris u Evroligi sa 92:88. Utakmicu je obilježio povratak Matijasa Lesora koji je pokazao da Ergin Ataman i te kako može da računa na njega u nastavku sezone. Bio je ovo okršaj dvije ekipe koje su konkurentne za plej-of, a poraz litvanskog tima odgovara Crvenoj zvezdi koja se trenutno popela na 6. poziciju.

Crveno-bijeli će danas odigrati svoj meč sa Fenerbahčeom u okviru 31. kola i pokušaće da se zadrže na mjestu koje direktno vodi u doigravanje. Panatinaikos takođe ima 17 pobjeda kao Crvena zvezda, Hapoel, Barselona, Žalgiris i Monako, pa nas do kraja regularnog dijela sezone čeka pravi haso.

Što se tiče utakmice, Žalgiris je još jednom demonstrirao ratnički pristup, napravio je seriju 12:1 na minut i po prije kraja, ali je Huančo Ernangomez pogodio važnu trojku u finišu i pelomio utakmicu. Jednostavno Ergin Ataman ima moćan sastav za velike domete i ova utakmica je najava boljih dana nakon četiri uzastopna poraza na evropskoj sceni. 

Osman je predvodio Panatinaikos sa 24 poena, pratio ga je Nan sa 22, dok su Slukas i Hejs-Dejvis takođe bili dvocifreni. Kod Žalgirisa standardno najbolji je bio Francisko sa 23 poena, Vilijams-Gos ga je ispratio sa 13 poena.

Svoj meč su odigrali i košarkaši Valensije i Real Madrida koji su za sada u sigurnoj zoni. Kraljevski klub je zabilježio četvrtu pobjedu u nizu slavivši sa 96:79.

Mario Hezonja je predvodio Real sa 16 poena, Dek je dodao 14, Lajls 12. Montero je bio najbolji u Valensijii sa 18 poena, Puerto je dodao 11. Real Madrid i Valensija su izjednačeni sa skorom 20/11.

