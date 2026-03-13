"Ataman je najgori i treba da ode": Turčin pred kamerama isprozivao sve kritičare

Ergin Ataman oglasio se poslije pobjede Panatinaikosa protiv Žalgirisa i tom prilikom je potkačio sve kritičare i one koji ga napadaju.

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Panatinaikos je uspio da prekine loš niz i da upiše pobjedu. Poslije dramatične završnice je pobijedio ekipu Žalgirisa (92:88) u Evroligi. Ergin Ataman pojavio se na konferenciji za medije i to je iskoristio da "pecne" sve kritičare i one koji ga prozivaju. U svom stilu je dao izjavu, kao što to obično radi kada pobeđuje.

"Vidjećete me kako dižem šaku u vazduh kada osvojimo grčku ligu i Evroligu. Ne zanima me to što smo izgubili nekoliko mečeva u Grčkoj. Svi na društvenim mrežama pričaju o meni, govore kako Ataman treba da ode, kako sam najgori trener u Evropi, pa i na svijetu. Svi znaju moje rezultate, tako da me ne zanima. Ne slavim pobjede u regularnom dijelu sezone. Ne zanima me šta ljudi pričaju o meni i mom timu", rekao je Ataman.

Turski stručnjak je pričao o problemima sa kojima se suočavao njegov tim tokom sezone.

"U određenim momentima sezone smo imali probleme i nismo igrali dobro, ali smo u ovom meču bili mnogo bolji sa Lesorom u timu. Odigrali smo meč koji je izgledao slično kao onaj kada smo osvojili titulu u mojoj prvoj sezoni, nastavićemo da igramo u ovom sistemu. Žao mi je svih ljudi sa društvenih mreža koji poslije ovog meča neće moći da pričaju. Moraće da nađu neku drugu temu. Ali, ponoviću, od mene ćete vidjeti opet šaku u vazduhu kada osvojimo titulu, kao kada smo osvojili Kup", zaključio je Ataman.

