"Edine, mogu li samo ovo da kažem": Jokić je Avdiću objasnio zašto su mu neki pali u očima

Nikola Jokić je volio i poštovao Edina Avdića što pokazuje i emisija u kojoj je gostovao kod njega i kako je sa njim pričao...

Izvor: Youtube/X&O's CHAT X&O's CHAT

Edin Avdić (47) je preminuo, jedan od najboljih komentatora sa ovih prostora otišao je u vječnost. Bio je kolumnista MONDA i koautor MONDO podkasta "Šesta lična", a o tome kakav je novinar bio najbolje govori to što su ga poštovale sve košarkaške zvijezde.

Nedavno je pokrenuo svoj podkast "X&O's chat" na kom su gostovala mnoga velika imena i srpske i svjetske košarke. Od Željka Obradovića, Miloša Teodosića, Saleta Đorđevića, Darka Rajakovića, Vasilisa Spanulisa, Vase Micića, Serđa Skariola, Svetislava Pešića, Mirze Teletovića, Marka Gudurića, Dejvida Adelmana...

Tu se našao i čovjek koji rijetko kada daje duže intervjue, koji ne priča sa svima i koji je dosta povučen. Najbolji košarkaš današnjice i čovek koji dominira u NBA ligi - Nikola Jokić. Njihov intervju objavljen 8. marta ima skoro milion pregleda na "YouTube" i pokazuje kakvu pažnju je to privuklo.

"Edine, mogu li samo ovo da kažem"

Nikola Jokić kod Edina Avdića Izvor: X&O's CHAT/Youtube

Nikola Jokić je u razgovoru sa Edinom Avdićem ispričao brojne zanimljive stvari i iz privatnog života, ali i sa terena. U jednom momentu razgovora je prekinuo poznatog komentatora.

"Edine, mogu li samo ovo da kažem", rekao je Jokić, a Avdić je naravno prepustio riječ najboljem igraču planete.

"Ovo sam htio da kažem kad smo pričali o Olajdžuvonu, jazu između NBA i Evrolige... Ne razumijem taj jaz koji stariji igrači imaju prema nama. Nije nepoštovanje, ne znam šta je, neću da kažem zavist, ne želim to da mislim jer mislim da toga ne bi trebalo da bude...", poručio je Nikola Jokić misleći tu na košarkaše koji "štite" svoju zaostavštinu u sportu, udarajući na modernu košarku i pričajući da se "nekad bolje igralo".

Nastavio je da objašnjava Edinu na šta misli.

"Ljudi koji su igrali proke 20-30 godina, moji idoli, to ne znači da ne bi mogli da igraju u današnjoj košarci. Rekao sam ti primjer u mojoj svlačionici da li bi Leri Bird mogao da igra današnju košarku, pa sam rekao da može da igra u NBA, Somboru, Kini, ma za 10-20 godina. To su sve vanserijski igrači koji će ostati zapamćeni, ali bilo bi glupo da košarka nije bolja sad nego prije 30 godina. To je kao da je telefon bolji prije 30 godina. Sve se modernizuje, pa i košarka. Isto tako će i košarka za 20 godina biti bolja sa talentovanijim košarkašima. Mislim da će se u budućnosti igrati bez pozicija", rekao je Jokić koji već gleda ka budućnosti.

"Padnu mi malo u očima"

Pojasnio je Nikola detaljno na šta misli. Smeta mu što se omalovažava današnja košarka previše.

"Ne volim samo što omalovažavaju sad, nego kad sve inače ide na bolje... Ja ne kažem da je to loše, nego da je ovo bolje. Ono je bilo fenomenalno, sve smo imali tada, kao i sada, samo - moje mišljenje - sada je bolje jer su igrači talentovaniji, brži i bolji...", rekao je Jokić koji nije htio u detalje na koga tačno misli.

"Dobijem nekad te snimke sa YouTube, ne razumijem zašto to pričaju i malo mi je krivo. Padnu u očima... Ne da mi padnu u očima, ali zvuči bez veze... Meni je malo bez veze, eto i ružno", zaključio je Jokić.

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