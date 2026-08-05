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Skijaški svijet u nevjerici: Olimpijska šampionka rekla zbogom stazama

Skijaški svijet u nevjerici: Olimpijska šampionka rekla zbogom stazama

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Švajcarska skijašica Lara Gut-Behrami objavila je da se povlači iz profesionalnog sporta i da se više neće vraćati u Svjetski kup, prenio je Skijaški savez Švajcarske.

Lara Gut Behrami završila karijeru Izvor: Profimedia

Tridesetpetogodišnja takmičarka iz Tićina završava karijeru kao jedna od najuspješnijih alpskih skijašica svih vremena. Gut-Behrami je sezonu 2025/26 najavila kao oproštajnu, ali je u novembru 2025. godine doživjela tešku povredu koljena.

"Imala sam sreću i čast da doživim veoma dugu karijeru, da kroz skijanje izrazim svoje snove i želje i da ovo putovanje podijelim sa izuzetnim ljudima", rekla je Gut-Behrami za švajcarski televizijski kanal RSI.

Ona je istakla da je zadovoljna što poslije gotovo 20 godina vrhunskog sporta nema hronične bolove i da želi da tako ostane.

"Zbog toga osjećam da je došao pravi trenutak – trenutak kada više ne moram po svaku cijenu da insistiram na tome da dostignem i pomjerim svoje granice", dodala je švajcarska skijašica.

Tokom karijere osvojila je olimpijsko zlato u superveleslalomu 2022. godine, dvije titule svjetske šampionke 2021. u superveleslalomu i veleslalomu, kao i dva Velika kristalna globusa za najbolju takmičarku u Svjetskom kupu.

Gut-Behrami je u Svjetskom kupu ukupno 101 put bila na pobjedničkom postolju, uz 48 pobjeda, čime dijeli prvo mjesto na vječnoj listi švajcarskih skijašica sa Vreni Šnajder.

Osvojila je i sedam Malih kristalnih globusa – šest u superveleslalomu i jedan u veleslalomu. Na svjetskim prvenstvima osvajala je medalje devet puta, dok je na olimpijskim igrama tri puta stizala do postolja.

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Tagovi

Lara Gut Behrami skijanje

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