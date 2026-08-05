Skijaški svijet u nevjerici: Olimpijska šampionka rekla zbogom stazama

Švajcarska skijašica Lara Gut-Behrami objavila je da se povlači iz profesionalnog sporta i da se više neće vraćati u Svjetski kup, prenio je Skijaški savez Švajcarske.

Izvor: Profimedia

Tridesetpetogodišnja takmičarka iz Tićina završava karijeru kao jedna od najuspješnijih alpskih skijašica svih vremena. Gut-Behrami je sezonu 2025/26 najavila kao oproštajnu, ali je u novembru 2025. godine doživjela tešku povredu koljena.

"Imala sam sreću i čast da doživim veoma dugu karijeru, da kroz skijanje izrazim svoje snove i želje i da ovo putovanje podijelim sa izuzetnim ljudima", rekla je Gut-Behrami za švajcarski televizijski kanal RSI.

Ona je istakla da je zadovoljna što poslije gotovo 20 godina vrhunskog sporta nema hronične bolove i da želi da tako ostane.

"Zbog toga osjećam da je došao pravi trenutak – trenutak kada više ne moram po svaku cijenu da insistiram na tome da dostignem i pomjerim svoje granice", dodala je švajcarska skijašica.

Tokom karijere osvojila je olimpijsko zlato u superveleslalomu 2022. godine, dvije titule svjetske šampionke 2021. u superveleslalomu i veleslalomu, kao i dva Velika kristalna globusa za najbolju takmičarku u Svjetskom kupu.

Gut-Behrami je u Svjetskom kupu ukupno 101 put bila na pobjedničkom postolju, uz 48 pobjeda, čime dijeli prvo mjesto na vječnoj listi švajcarskih skijašica sa Vreni Šnajder.

Osvojila je i sedam Malih kristalnih globusa – šest u superveleslalomu i jedan u veleslalomu. Na svjetskim prvenstvima osvajala je medalje devet puta, dok je na olimpijskim igrama tri puta stizala do postolja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!