Otkriveno kolika kazna prijeti Pavleku: Skandal koji trese Hrvatsku dobio novi epilog

Hrvatsku potresa skandal vezan za bivšeg skijaša Vedrana Pavleka, sad je otkriveno i kakva kazna čeka rođenog Zagrepčanina.

Izvor: Screenshot/YouTube/@Sportnedjeljom

Bivši hrvatski skijaš Vedran Pavlek je uhapšen u Kazahstanu, poslije skoro dva mjeseca potrage. Hapšenje Pavleka korak je bliži rješavanju skandala koji je izbio u komšijskoj zemlji, a koji je vezan za pronevjeru velike sume novca. Bivšem skijaškom čelniku predstoji suđenje, a Davor Radić, jedan od najvećih pravnih autoriteta za sportsko pravo, govorio je o potencijalnoj kazni. Trenutno je jedino jasno da bi Pavlek, u slučaju da bude osuđen, mogao da dobije čak i maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora.

Početkom marta odjeknula je vijest o Kancelariji za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) koja je preispitivala rad Hrvatskog skijaškog saveza. Tom prilikom ustanovljeno je da nedostaje između 10 i 17 miliona evra, a lista osumnjičenih lako je nastala. Skoro dva mjeseca kasnije bivši skijaš Vedran Pavlek uhapšen je u Kazahstanu, a sad je otkriveno i koliku kaznu bi mogao da odbije zbog pronevjere novca.

Pavlek se sumnjiči da je iz HSS-a izvukao skoro 30 miliona evra. Prema informacijama iz istrage, nadležni organi su mjesecima pratili finansijske tokove Saveza i prikupili dokaze, uključujući i tajno snimljene razgovore. Postoje indicije da je dio novca završio na računima u inostranstvu, kao i da je trošen na luksuznu robu, smještaj u skupim hotelima i druge lične izdatke.

Međutim, čitav proces će zavisiti od izručenja Pavleka nadležnima u Hrvatskoj. Sam proces mogao bi da potraje i nekoliko mjeseci, a on zavisi od toga da li će bivši skijaš pokrenuti pravne postupke. Radić je pojasnio ključne detalje kad je u pitanju čitav slučaj koji je uzburkao komšije.

Izvor: Screenshot/YouTube/@ajbalkans

"Nisam upoznat sa sadržajem rešenja o sprovođenju istrage, zbog toga ne znam konkretno koja se sve krivična djela stavljaju na teret Vedranu Pavleku, osim onoga što proizlazi iz izveštaja USKOK-a, međutim može se zaključiti da nas očekuje dugotrajan i složen kazneni postupak. Već prema dostupnim informacijama jasno je da se radi o više krivičnih djela koja su, po svojoj pravnoj prirodi, u sticanju krivičnih djela, što dodatno utiče na složenost postupka i potencijalnu visinu kazne. Prema medijskim navodima gospodin Pavlek se trenutno nalazi u ekstradicijskom pritvoru u Kazahstanu, budući da je tamo uhapšen. S obzirom na to da mu je već određen istražni zatvor, po dolasku u Hrvatsku biće sproveden u istražni zatvor radi daljnjeg vođenja kaznenog postupka. Sam postupak izručenja iz Kazahstana u Hrvatsku može trajati otprilike jedan do dva mjeseca, zavisi od toga hoće li se Pavlek protiviti izručenju ili će na isto pristati", rekao je Radić u razgovoru za "Jutarnji".

"U pogledu kaznenopravne sankcije, važno je naglasiti da se u slučaju sticaja krivičnih djela ne izriču kazne za svako djelo zasebno, već sud utvrđuje jedinstvenu kaznu. Prema dostupnim informacijama o pravnoj kvalifikaciji, maksimalna jedinstvena kazna koja se u ovakvim slučajevima može izreći iznosi do 20 godina zatvora", bio je jasan Radić.

"Što se tiče sportske dimenzije slučaja, mogu istaći da sam iz medijskih izvora primijetio da je gospodin Pavlek sredinom marta podnio ostavku u Hrvatskom skijaškom savezu, što znači da više nema nikakav formalni niti faktički odnos sa tim Savezom. Međutim, sa aspekta krivičnog postupka, biće posebno zanimljivo vidjeti kako će se Hrvatski skijaški savez pozicionirati u krivičnom postupku, budući da u ovom slučaju ima status oštećenog. Shodno tome, ostaje da se vidi da li će savez pokrenuti imovinsko-pravni zahtjev protiv Pavleka za naknadu eventualno pričinjene štete", rekao je Radić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!