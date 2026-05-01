Novi detalji afere od 30 miliona: Poznato kako je sprovedeno hapšenje o kojem bruji Hrvatska

Bivši skijaš Vedran Pavlek uhapšen je u Kazahstanu.

Izvor: Screenshot/YouTube/@ajbalkans

Kancelarija za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) preispituje rad Hrvatskog skijaškog saveza. Među prvim mjerama preduzeto je i hapšenje Vedrana Pavleka u Kazahstanu. Hrvatske vlasti očekuju izručenje bivšeg sportiste domovini, a vijest o hapšenju Pavleka jedna je od najzvučnijih sportskih dešavanja u regionu.

Detalji hapšenja bivšeg skijaša brzo su postala dostali dostupni javnosti. Pavlek je uhapšen zbog sumnje da je iz Hrvatskog skijaškog Saveza otuđio nevjerovatnu sumu novca od 30 miliona evra. Zbog toga je rođeni Zagrepčanin uhapšen u privatnom apartmanu, a ne u glavnom gradu Astani kako se ranije pretpostavljalo. Ujedno se navodi i da su u apartmanu bili prisutni državljani Kazahstana, za koje se sumnja da su Pavleku pomogli u bjekstvu, prenosi "Index".

U međuvremenu u Hrvatsku je poslat Pavlekov laptop, kao i mobilni telefon, koji je ranije zaplijenila turska policija. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Hrvatske Damir Habijan govorio je o postupku izručenja bivšeg skijaša i tom prilikom naveo da će procedura "trajati neko vrijeme", kao i da dosta zavidi od pravnih poteza Pavleka u Kazahstanu.

Ujedno se navodi i da je samo hapšenje Pavleka važno za Hrvatsku, kao i da je tamošnja policija intenzivno radila na predmetu, a po saznanju da je Pavlek u Kazahstanu dvije zemlje su sarađivale. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović je rekao: "Nekoliko minuta prije početka obeležavanja 31. godišnjice VRO Bljesak dobili smo i službeno obavještenje Interpola da je Pavlek uhapšen. Slijedi pravosudni dio priče".

Pavlek se sumnjiči da je iz HSS-a izvukao skoro 30 miliona evra. Prema informacijama iz istrage, nadležni organi su mjesecima pratili finansijske tokove Saveza i prikupili dokaze, uključujući i tajno snimljene razgovore. Postoje indicije da je dio novca završio na računima u inostranstvu, kao i da je trošen na luksuznu robu, smještaj u skupim hotelima i druge lične izdatke.

