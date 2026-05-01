Uhapšen dugogodišnji prvi čovjek hrvatskog skijanja: Osumnjičen za pronevjeru 30 miliona evra

Nebojša Šatara
U Kazahstanu je uhapšen Vedran Pavlek, nekadašnji dugogodišnji prvi čovjek Hrvatskog skijaškog saveza.

Pavlek, koji je mjesec dana bio u bijegu, uhapšen je na osnovu Interpolove potjernice.

Osumnjičen je da je iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukao oko 30 miliona evra putem malverzacija i pronevjere.

Hrvatske vlasti uskoro očekuju njegovo izručenje.

Uz Pavleka, istražni zatvor je određen i nekadašnjem sekretaru HSS-a Damiru Raosu, direktorki računovodstvene firme koja je radila za HSS Boženi Meić Hrvoj, slovačkoj državljanki Martini Strezenicki i hrvatskom pravosuđu nedostupnom austrijskom i lihtenštajnskom državljaninu Georgu Mauzeru.

