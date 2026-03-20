Elvedina Muzaferija na 28. mjestu spusta FIS Evropa kupa

U Salbahu su u petak održane finalne spust trke za žene i muškarce FIS Evropa kupa.

Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija takmičenje je s vremenom 1:14.33 završila na 26. mjestu, što joj je, uz prethodnih 40 bodova iz utrke u Pas Tunu, u konačnom poretku discipline s 45 bodova donijelo 28. poziciju.

Zlatnu medalju u konkurenciji žena osvojila je Stefani Grob, dok je u muškom spustu slavio Sandro Manser.

Drugu finalnu trku FIS Evropa kupa i to u disciplini Super-Dži Muzaferija će voziti u subotu. Startna lista i vrijeme početka takmičenja biće poznati u poslijepodnevnim satima.

Podsjećamo, neposredno pred Zimske olimpijske igre, Muzaferija je vozila jednu Super-Dži trku FIS Evropa kupa, kada je u italijanskom skijaškom centru Sarntal zauzela 16. mjesto i upisala 15 bodova.

Elvedina je prva bosanskohercegovačka alpska skijašica koja je osvojila medalju na FIS Evropa kupu - srebro u disciplini spust 2023. godine, a zatim i zlatne medalje u spustu i Super-Dži disciplini 2024, odnosno 2025. godine.

Posljednje takmičenje FIS Evropa kupa za žene u brzim disciplinama u sezoni 2025/2026 biće održano u subotu, dok je nedjelja rerervisana za nadmetanje muškaraca, takođe u disciplini Super-Dži.

