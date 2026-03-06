Elvedina Muzaferija ponovo na stazi: Fokus na nedjeljni Super Dži

Sedam dana nakon pada na treningu u Andori i povrede skočnog zgloba, najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija uspjela se oporaviti i vratiti u takmičenje Audi FIS Svjetskog kupa.

Izvor: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia

Na stazi „La Volta“ u Val di Fassi pojavila se juče, gdje je službeni trening, iz sigurnosnih razloga, završila u klasičnoj opremi koja ne dozvoljava razvoj ekstremne brzine, pa je i današnju spust trku završila bez rezultatskog imperativa.

Muzaferija je sa startnim brojem 45 i 4.37 sekundi zaostatka za najbržom u današnjem spustu Laurom Pirovano, završila na 53. mjestu. U odnosu na Pirovano, stotinku sporija bila je Ema Ajčer, a srebrna medalja sa spust trke, koja je ujedno i nadoknada iz Kran Montane, pripala je Amerikanki Brizi Džonson.

U Val di Fasi će u subotu od 10:45 skijašice voziti još jedan spust na kojem Muzaferija neće nastupiti, jer se okreće Super-Dži trci koja je na programu u nedjelju u isto vrijeme.

“Jučerašnji trening i spust utrka danas pomažu mi da u potpunosti vratim fokus i budem spremna za Super-Dž u nedjelju koji za mene ove sezone ima i veći rezultatski značaj“, ističe Muzaferija, koja je uprkos pretrpljenoj povredi danas uspjela zabilježiti još jedan nastup u elitnom takmičenju alpskog skijanja.

(MONDO)