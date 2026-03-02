"Tijelo plaća cijenu! Odlučila sam..." Slavna skijašica povukla neočekivani potez

Federika Brinjone odlučila je da završi sezonu.

Italijanska skijašica Federika Brinjone saopštila je danas da do kraja sezone neće nastupati u Svjetskom kupu, navodeći da njen organizam "plaća cijenu" zbog ubrzanog povratka poslije teške povrede noge.

Brinjone je odluku donijela nakon nastupa u Andori, gdje je tokom vikenda zauzela 15. i osmo mesto u dvije trke superveleslaloma u okviru Svetskog kupa. Prethodno je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini osvojila dvije zlatne medalje, u superveleslalomu i veleslalomu.

"Mnogo sam tražila od svog tijela tokom ovih mjeseci. Pokušala sam da nastavim sezonu, ali sada tijelo plaća cijenu. Pošto je sezona pri kraju, odlučila sam da napravim pauzu, dam sebi vremena i nastavim rehabilitaciju", izjavila je Brinjone.

Italijanka je u aprilu prošle godine doživjela težak pad, pri čemu je polomila više kostiju lijeve noge i tri mjeseca nije mogla da hoda. Imala je dvije operacije i 42 šava, a u nozi i dalje ima metalnu pločicu i više šrafova. Na stazu se vratila tek krajem januara, nešto više od dvije nedjelje pre početka Olimpijskih igara.

Zbog pauze, Brinjone će propustiti predstojeće trke Svjetskog kupa na domaćem terenu u Val di Fasi, kao i posljednja dva takmičenja u švedskom Oreu i norveškom Lilehameru.

Prošle nedjelje nagovijestila je i mogućnost završetka karijere ukoliko se stanje povrijeđene noge uskoro ne popravi.

Sa 35 godina, Brinjone je postala najstarija skijašica koja je osvojila olimpijsko zlato u alpskom skijanju, dok je u prošloj sezoni bila ukupna pobjednica Svjetskog kupa.

