"Operacija me je spasila od amputacije": Lindzi Von napokon ima dobre vijesti

Američka skijašica Lindzi Von još jednom se oglasila poslije niza opracija, sada se oporavlja u kućnim uslovima

Američka skijašica Lindzi Von (41) je neslavno završila Zimske olimpijske igre, nakon što je zbog pada zadobila teške povrede poslije kojih je uslijedio niz operacija. Dosad ih je imala čak šest, a poslije svake se oglašavala na društvenim mrežama i javnost obavještavala o trenutnom stanju. Legendarna sportistkinja otkrila je da je i umalo ostala bez lijeve noge, ali je doktor Tom Haket uspio da je spasi amputacije.

Amerikanka je obavijestila javnost da je napokon izašla iz bolnice, a onda je sumirala i protekle dvije nedjelje. Od trenutka kad je 8. februara pala, svega 13 sekundi nakon početka trke na Zimskim olimpijskim igrama, kad je zakačila kapiju i skrenula sa staze, Lindzi Von proživljava pakao.

"Ej, ljudi! Poslije dvije nedjelje konačno sam izašao iz bolnice. Bio je to veoma težak put i daleko najekstremnija, najbolnija i najizazovnija povreda koju sam ikada doživjela - i to puta sto.

Objasniću ukratko šta se desilo. U suštini, imala sam kompleksni prelom tibije. Takođe sam slomila glavu fibule i tibijalni plato, tako da je praktično sve bilo u komadima. Razlog što je povreda bila toliko složena je što sam dobila kompartment sindrom - to se dešava kada usljed teške traume u jednom dijelu tijela dođe do nagomilavanja krvi koja nema gdje da ode, pa pritisak bukvalno uništava tkiva u tom prostoru. Mišići, nervi i tetive počinju da odumiru.

Doktor Tom Haket mi je spasio nogu - spasio ju je od amputacije. Uradio je takozvanu fasciotomiju, odnosno otvorio je nogu sa obje strane, kao da ju je rasporio da bi oslobodio pritisak i omogućio tkivima da dišu. Spasio me je. Uvijek govorim da se sve dešava s razlogom - da nisam pokidala prednji ukršteni ligament, što bih ionako doživjela u ovoj nesreći, Tom ne bi bio tu i ne bi mogao da mi spasi nogu. Zbog toga sam mu neizmjerno zahvalna. Operacija koja je trajala šest sati u srijedu prošla je sjajno.

Međutim, ostala sam u bolnici duže nego što sam planirala jer mi je hemoglobin bio veoma nizak zbog gubitka krvi tokom operacija. Mnogo sam se mučila, bol je bio skoro van kontrole, pa sam morala da primim transfuziju krvi. To mi je dosta pomoglo - prelomila sam teški period i sada sam konačno izašla", ispričala je Lindzi u videu koji je objavila na društvenim mrežama.