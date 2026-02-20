logo
"Operisali su me šest sati, a bol ne prestaje": Opet se javila Lindzi Von

"Operisali su me šest sati, a bol ne prestaje": Opet se javila Lindzi Von

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Amerikanka Lindzi Von završila je sa operacijama i čeka je dug oporavak.

Lindzi Von sporo se oporavlja Izvor: lindsey vonn/Instagram/Printscreen

Legendarna američka skijašica Lindzi Von završila je sa operacijama i čeka je dug oporavak u bolnici. Ona svakodnevno izvještava fanove o svom stanju, ali ma koliko pokušavala da ostane pozitivna, situacija je jako ozbiljna.

Lindzi se sada oglasila i podijelila informacije o posljednjem hirurškom zahvatu, ali je priznala da i dalje trpi velike bolove.

"Samo kratka informacija… moja posljednja operacija je prošla dobro. Trajala je nešto više od šest sati. Oporavljam se od operacije, ali je bol teško podnijeti. Sporo napredujem, ali se nadam da ću uskoro moći da izađem iz bolnice. Hvala svima na podršci", napisala je Von.

Von se vratila u Ameriku

Lindzi je prije nekoliko dana prebačena iz Treviza u bolnicu u Ameriku, gdje će nastaviti liječenje. 

"Duže od nedjelju dana nisam stala na noge. Bila sam u bolničkom krevetu, nepokretna, još od trke. Iako još uvijek nisam u mogućnosti da stojim, to što sam se vratila kući je sjajno. Hvala svima u Italiji što su se lijepo brinuli o meni", poručila je Lindzi na društvenim mrežama.

Kada je stigla u Ameriku sačekale su je tragične vijesti, njen pas je Leo je preminuo, što ju je dodatno dotuklo.

"Leo je preminuo. Dan nakon moje nesreće, oprostila sam se od svog velikog dečka dok sam ležala u bolničkom krevetu. Bio je to jedan od najtežih dana u mom životu, a još uvijek ne mogu da se pomirim sa njegovom smrću", napisala je Von uz zajedničke fotografije.

