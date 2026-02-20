"Operisali su me šest sati, a bol ne prestaje": Opet se javila Lindzi Von

Amerikanka Lindzi Von završila je sa operacijama i čeka je dug oporavak.

Izvor: lindsey vonn/Instagram/Printscreen

Legendarna američka skijašica Lindzi Von završila je sa operacijama i čeka je dug oporavak u bolnici. Ona svakodnevno izvještava fanove o svom stanju, ali ma koliko pokušavala da ostane pozitivna, situacija je jako ozbiljna.

Lindzi se sada oglasila i podijelila informacije o posljednjem hirurškom zahvatu, ali je priznala da i dalje trpi velike bolove.

"Samo kratka informacija… moja posljednja operacija je prošla dobro. Trajala je nešto više od šest sati. Oporavljam se od operacije, ali je bol teško podnijeti. Sporo napredujem, ali se nadam da ću uskoro moći da izađem iz bolnice. Hvala svima na podršci", napisala je Von.

Just a quick update… my last surgery went well. It took a little over 6 hours. I have been recovering from the surgery but pain has been hard to manage. Making slow progress but I hope I can be out of the hospital soon. Thank you all for the support. ❤️ — lindsey vonn (@lindseyvonn)February 20, 2026

Von se vratila u Ameriku

Lindzi je prije nekoliko dana prebačena iz Treviza u bolnicu u Ameriku, gdje će nastaviti liječenje.

"Duže od nedjelju dana nisam stala na noge. Bila sam u bolničkom krevetu, nepokretna, još od trke. Iako još uvijek nisam u mogućnosti da stojim, to što sam se vratila kući je sjajno. Hvala svima u Italiji što su se lijepo brinuli o meni", poručila je Lindzi na društvenim mrežama.

Kada je stigla u Ameriku sačekale su je tragične vijesti, njen pas je Leo je preminuo, što ju je dodatno dotuklo.

"Leo je preminuo. Dan nakon moje nesreće, oprostila sam se od svog velikog dečka dok sam ležala u bolničkom krevetu. Bio je to jedan od najtežih dana u mom životu, a još uvijek ne mogu da se pomirim sa njegovom smrću", napisala je Von uz zajedničke fotografije.