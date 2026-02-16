logo
Lindzi Von zaplakala u bolnici, Novak Đoković se hitno oglasio: "Vraćam se životu, sestri hvala do neba"

Lindzi Von zaplakala u bolnici, Novak Đoković se hitno oglasio: "Vraćam se životu, sestri hvala do neba"

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Lindzi Von objavila video iz bolnice, koji je Novak Đoković odmah podijelio uz snažne riječi podrške.

Novak Đoković podržao Lindzi Von Izvor: Instagram/lindseyvonn/MN Press

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) sa velikom pažnjom prati oporavak Lindzi Von (41) u Italiji od teškog preloma već povrijeđene noge na ZOI. Dok Amerikanka prolazi kroz niz operacija u Trevizu, on je na društvenoj mreži Instagram podijelio njen video-snimak, na kojem se vidi da uz osmijeh prolazi kroz komplikovane zahvate, kakvi je čekaju i kada se vrati u SAD.

"Zahvalna sam prijateljima, porodici, svom timu i cijelom medicinskom osoblju što su me vratili samoj sebi. Polako se vraćam životu, osnovnim i jednostavnim stvarima u životu, koje najviše znače. Smijte se i volite. Moja sestra je napravila ovaj video i odmah me je rasplakao i ispunio mi srce. Volim vas, ljudi", objavila je Amerikanka.

Pogledajte video koji je probudio najdublje emocije i kod Amerikanke i kod Novaka. "Inspiracijo, ti si heroj!", napisao joj je Novak Đoković.

Novak Đoković podržava Lindzi Von od prvog dana, 8. februara, kada je zadobila prelom noge poslije samo 12 sekundi nastupa na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Američka skijašica, najveća u istoriji te zemlje, doputovala je u Italiju sa teškom povredom, pokidanim ukrštenim ligamentom koljena i rizikovala je da pogorša stanje, što se i dogodilo. Iako je odmah poslije prvih operacija rekla da njena ruptura ligamenta nije uticala na strašan pad i težak prelom, medicinski stručnjaci tvrde suprotno i nalaze očiglednu konekciju jedne teške povrede sa drugom, kao i opasnost ogromnog rizika pod koji je stavia samu sebe.

Von je pokušala da posljednji put nastupi na ZOI, na kojima je 2010. godine osvojila svoje prvo zlato, a epilog je bio zaista strašan, jer će i poslije nekoliko operacija u Italiji i izlaska iz bolnice ponovo morati "pod nož" u Americi.

U ovom trenutku, ipak, sve to pada u drugi plan pred njenim oporavkom, koji je prioritet jer su svi bili veoma zabrinuti kada su joj vidjeli nogu u šinama. 

