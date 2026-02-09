logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Doktor objasnio kako je Lindzi Von samu sebe uništila

Doktor objasnio kako je Lindzi Von samu sebe uništila

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Lindzi Von nije trebalo da stane na skije poslije povrede prednjeg ukrštenog ligamenta i to je uticalo na njen pad na Zimskim olimpijskim igrama.

Doktor o povredi Lindzi Von Izvor: Profimedia/Marco BERTORELLO/AFP

Verovatno najveća skijašica svih vremena Lindzi Von završila je nastup na Zimskim olimpijskim igrama na neslavan način - poslije samo dvadesetak sekundi uz težak pad i polomljenu nogu. Ionako je njen nastup bio pod znakom pitanja pošto je samo nekoliko dana pred otvaranje Igara doživjela tešku povredu koljena, odlučila je da uprkos svemu rizikuje i nastupi ubjeđujući sebe, a zatim i svoje navijače, da može da skija i sa pokidanim ligamentima.

Kada je na spustu pala i zaledila sve zbog povrede, počele su da se šire teorije da na to ipak nije uticalo "uništeno koljeno" i da je zapravo to sve posledica toga što je zakačila jednu kapiju rukom. Međutim, doktor Džesi Mors uvjerava da se to ne bi dogodilo da nema pokidane ukrštene ligamente.  

"Odličan posao u analizi biomehanike današnje vrke Lindzi Von i načina na koji je morala da kompenzuje zbog pokidanih ukrštenih ligamenata lijevog koljena. Kada razumiješ biomehaniku i fiziku ljudskog tijela, kao i povrede koje to mijenjaju, onda možeš sa punom sigurnošću da kažeš, bez ikakve sumnje, da je povreda ukrštenih ligamenata Lindzi Von imala ulogu u današnjem padu", napisao je doktor koji je ovim stavio tačku na spekulacije o njenoj povredi i objasnio da je ipak sama kriva zbog odluke da stane na skije.

Ovo je snimak koji je komentarisao doktor Džesi Mors:


Inače, Lindzi Von je zbog teške povrede odmah transportovana helikopterom u najbližu bolnicu gdje je ustanovljeno da je slomila nogu, tako da je čeka dug oporavak i vjerovatno je ovo kraj velike karijere jer joj je 41 godina.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lindzi Von skijanje Zimske olimpijske igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC