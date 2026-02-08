logo
Lindzi Von hitno operisana poslije strašnog pada: Polomila već teško povrijeđenu nogu

Lindzi Von hitno operisana poslije strašnog pada: Polomila već teško povrijeđenu nogu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Slavna američka skijašica podvrgnuta operaciji zbog preloma zadobijenog u stravičnom padu na Zimskim olimpijskim igrama (ZOI) u Milanu i Kortini. Doživjela je prelom noge koja je bila teško povrijeđena i prije takmičenja.

Lindzi Von operisana Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Američka skijašica Lindzi Von hitno je operisana poslije stravičnog pada na stazi na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini. "U popodnevnim satima podvrgnuta je ortopedskoj operaciji da bi bila stabilizovana njena lijeva noga poslije preloma", saopštila je bolnica u Trevizu. Prethodno je bila helikopterom zbrinuta u bolnicu u Kortini, dok su oko staze navijači plakali, potreseni šokantnim prizorom.

Ta strašna nesreća obilježila je dan na ZOI u Milanu i Kortini i dovela u pitanje odluku legendarne Amerikanke da se takmiči samo devet dana poslije kidanja prednjeg ukrštenog ligamenta i meniskusa. Uvjeravala je da je spremna, objavljivala video-snimke na kojima se vidi da je u stanju da trenira, ali je realnost pokazala da apsolutno nije bila u stanju da nastupa. Izdržala je samo 13 sekundi na stazi, a onda je štapom i ramenom zakačila kapiju na vrhu staze i poslije toga je uzletjela, pa se bolno prizemljila na stazu. Tom prilikom zadobila je očigledno teške povrede, iako srećom nisu takve da je životno ugrožavaju.

Zašto je u takvom stanju stala na stazu?

Lindzi Von je 2018. godine završila veliku karijeru sa četiri nastupa na ZOI i isto toliko medalja, uključujući i prvu zlatnu za SAD u spustu u konkurenciji skijašica 2010. Pisala je istoriju svog sporta, bila osmostruka šampionka Svjetskog kupa i bila jedna od samo šest takmičarki koje su pobjeđivale u svih šest disciplina Svjetskog kupa. Kada se opraštala, učinila je to jer tijelo više nije moglo da je "isprati", ali je situacija krenula nabolje 2024, kada je bila podvrgnuta operaciji transplantacije koljena.

Prošlog marta popela se na podijum Svjetskog kupa u Ajdahu, a u decembru 2025, je u 41. godini pobijedila na takmičenju Svjetskog kupa u Sent Moricu i najavila veliki povratak na ZOI. Uslijedila je ipak strašna povreda i njena apsolutno pogrešna odluka da se u takvom stanju takmiči i da rizikuje još ozbiljnih povreda, kakve je i zadobila.

