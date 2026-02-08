logo
Užasan pad Lindzi Von na Zimskim olimpijskim igrama: Helikopterom prebačena u bolnicu, da li je ovo i kraj karijere?

Užasan pad Lindzi Von na Zimskim olimpijskim igrama: Helikopterom prebačena u bolnicu, da li je ovo i kraj karijere?

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Lindzi Von je sa povredom prednjih ukrštenih ligamenata htjela da se takmiči na Zimskim olimpijskim igrama, ali je pala i ugrozila sebi i zdravlje i karijeru...

Lindzi von strasan pad na zimskim olimpijskim igrama Izvor: Printscreen/Eurosport

Lindzi Von (41) je pred početak Zimskih olimpijskih igara doživjela tešku povredu, rupturu prednjih ukrštenih ligamenata i uprkos tome je htjela da učestvuje na takmičenju. Nije se to dobro završilo pošto je na trci doživjela užasan pad na stazi i helikopterom je prebačena u bolnicu.

Užasne scene na takmičenju koje se održava u Milanu i Kortini d'Ampeco i s obzirom na sve kroz šta je prošla i da je sa teškom povredom odlučila da se trka, ova povreda mogla bi da znači i kraj karijere.

Javljali su se mnogi ljekari, upozoravali su je da rizikuje previše, prvenstveno svoje zdravlje i stanje tijela, ali Amerikanka nikoga nije htjela da čuje. Željela je da pruži sebi šansu i da se takmiči na najvećem događaju u svom sportu. Uradila je sve što je bilo do nje, ali tijelo nije izdržalo. Nažalost...

Čekaju se dodatni pregledi u bolnici i svi sa strijepnjom iščekuju rezultate o ozbiljnosti povrede i njene situacije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:59
Skijanje
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

