Lindzi Von poslije pada u Švajcarskoj prevezena helikopterom u bolnicu: Upitan nastup na ZOI

Američku skijašicu Lindzi Von prevezli su u bolnicu nakon pada koji je doživjela u Švajcarskoj.

Vjerovatno najbolja skijašica svih vremena Amerikanka Lindzi Von doživjela je povredu na samo sedam dana pred početak Zimskih olimpijskih igara u Milanu. Von je pala na leđa tokom spusta u Švajcarskoj, poslije čega je odmah intervenisala ljekarska ekipa, a sama trka je prekinuta.

Ono što posebno zabrinjava njene navijače je što se Vonova teško oslanjala na noge poslije ovog pada, dok je čak i helikopterom odmah prebačena u bolnicu na dalja ispitivanja. Pogledajte taj trenutak:



Pogledajte i kako je Lindzi Von izgubila kontrolu na skijama i pala tokom trke u Kran-Montani u Švajcarskoj:

Wishing Lindsey Vonn a speedy recovery following her crash in Crans-Montana ❤️pic.twitter.com/hZ6PcPVvW3 — TNT Sports (@tntsports)January 30, 2026



Za sada nema informacija šta je Lindzi Von povrijedila i da li je zbog ovoga ugrožen njen nastup na Zimskim olimpijskim igrama, što bi bila zaista velika šteta jer je ovo vjerovatno poslednja šansa da nastupi. Amerikanka ima 41 godinu i teško je očekivati da će biti u borbi za medalje do sljedećeg olimpijskog ciklusa.

"Ima neke bolove, pa je bolje da se obave dodatne provjere. Fizioterapeut je uradio određene preglede i djelovali su u redu, ali je bilo stvari u koje nije bio skroz siguran, pa mora da se provjeri u bolnici", bilo je sve što je rekao njen trener Aksel Lund Svindal.

Lindzi Von inače ima jednu zlatnu medalju sa Olimpijskih igara 2010. godine, kao i dvije bronze. U karijeri je osvojila više od 120 medalja, od čega su 84 zlatne. Koliko je uspješna u skijanju, toliko važi i za jednu od najljepših sportistkinja svih vremena, čak i u ovim godinama.

