Novak Đoković će navijati za povrijeđenu Amerikanku na Zimskim olimpijskim igrama

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je putem društvenih mreža pružio podršku američkoj skijašici Lindzi Von za Zimske olimpijske igre.

novak djokovic navija za lindzi von na zoi Izvor: Printscreen/Instagram/Djokernole

Novak Đoković ima svog favorita na predstojećim Zimskim olimpijskim igra. U pitanju je američka skijašica Lindzi Von. Njih dvoje su dobri prijatelji i van terena, dolazila je i ona na neke njegove mečeve i sada će i srpski as da navija za nju.

"Idemo, Lindzi", napisao je Đoković na Instagramu na njenu objavu na kojoj potvrđuje da će učestvovati na takmičenju koje se održava u Milanu i Kortini d'Ampeco. Pokušaće tamo da osvojio svoje drugo olimpijsko zlato.

Zanimljivo je i da će Lindzi na takmičenju da učestvuje i pored toga što ima manju ruputuru na prednjim ukrštenim ligamentima poslije pada koji je imala nedjelju dana uoči starta.

"Poslije pada je došlo do rupture prednjih ukrštenih ligamenata. Postoji i modrica na kostima, što je normalno za ovakvu povredu, uz neko oštećenje meniskusa i ne znamo da li je to postojalo od ranije ili ne. Radimo na terapiji, konsultujem se sa doktorima, koljeno mi se osjeća stabilno i uz pomoć steznika na koljenu sam uvjerena da mogu da se takmičim", poručila je Lindzi Von.

Izvor: Printscreen/Instagram/Djokernole

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Lindzi Von zimske olimpijske igre

