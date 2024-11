Najljepša na svijetu se vraća u 41. godini: Cijeli svijet ovo čekao, ni muškarci nisu uspjeli da obore njene rekorde!

Lindzi Von se definitivno vraća sportu i planira da učestvuje i na Olimpijskim igrama.

Izvor: Instagram/ lindseyvonn

Američka alpska skijašica, Lindzi Von (40), vratiće se sportu u kojem se proslavila nakon pet godina. Ona se pridružuje američkoj reprezentaciji i treniraće sa njom, a nije isključeno i da opet počne da se takmiči. Vijest o svom povratku ona je i lično potvrdila.

"Naravno da ne bih radila ovo da se ne nadam da ću se opet takmičiti. Imam ciljeve, volim da budem brza, a koliko sada mogu da budem brza? To ne znam, ali neću sebe dovesti u situaciju da ne uspijem. Cilj mi je da uživam i možda me ovaj povratak dovede do Svjetskog kupa. Da to ne želim, ne bih se vratila u reprezentaciju", rekla je ona za "Njujork tajms".

Veoma brzo će na red doći i Zimske olimpijske igre u Italiji 2026. godine i Von ne isključuje mogućnost da učestvuje i na njima, ako sve prođe prema planu. "Uvijek sam uživala u takmičenjima i imala sam mnogo uspjeha u Kortini. Ne znam još šta će mi donijeti naredna godina ili godinu i po. Zato mogu u ovom trenutku da kažem i da je moguće da se takmičim na ZOI" dodala je ona.

Lindsi Von je četiri puta osvajala Svjetski kup (2008, 2009, 2010. i 2012. godine) i ostvarila je rekordne 82 pobjede na Svjetskom kupu u svih pet alpskih disciplina, a taj rekord je nakon nje oborila njena zemljakinja, Amerikanka Mikaela Šifrin.

Impresivno zvuči i podatak da niko nikad nije ostvario 43 pobjede na Svetskom kupu u spustu i 28 pobjeda u superveleslalomu. Ni u muškoj, ni u ženskoj konkurenciji. Samo Lindzi Von.

Uz to, ona je učestvovala na četiri različita olimpijska turnira i osvojila je tri medalje - zlato u spustu 2010, bronzu 2018. u Pjongčangu, a bronzu u superveleslalomu 2010. u Vankuveru.