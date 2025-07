Trener Zrinjskog nakon sigurnog starta kvalifikacija: "Nismo još na željenom nivou, o Nemanji je suvišno i pričati"

Evo šta je Mario Ivanković poručio nakon pobjede u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Mostarski Zrinjski uspješno je započeo kvalifikacije za Ligu šampiona rutinskom pobjedom 2:0 nad Virtusom u San Marinu.

Dominirao je šampiona BiH tokom cijele utakmice te je pobjeda mogla biti i ubjedljivija, ali neće mnogo žaliti u Mostaru s obzirom da “plemići” važe za velike favorite u ovom dvomeču, što se i sinoć potvrdilo.

Trener Zrinjskog Mario Ivanković nakon meča naglasio je kako njegov tim još nije na željenom nivou, ali i da je njegov tim sinoć zasluženo slavio.

“Naša tek druga utamica, početka priprema. Sigurno da nismo još u neželjenom nivou i što se tiče fizičke spreme, a pogotovo neke uigranosti. Mi smo danas 90 minuta dominirali, došli dosta puta u 16 metara, pogotovo sa bočnih pozicija, ali nismo to iskoristili. Imali smo dosta prilika, ali na kraju 2:0. Mislim da smo sasvim zasluženo pobijedili i malo olakšali sebi u revanš utakmici”, započeo je Ivanković.

Branio se domaći tim svim raspoložovim snagama, a Ivanković kaže da se to itekako odrazilo na sinoćnji meč.

“Sigurno da se to održavalo na igru, mada danas je stvarno teren bio odličan, mi smo tražili taj put do gola, pogotovo po strani. Ali znate sami kad deset igrača stane na nekih 40 metara, da je to teško probiti. Rekao sam već, imali smo dosta i ubačaja i prigoda, poluprilika, nismo dobro reagovali, ali 2:0 je jedan rezultat koji nam daje neki mir. Nadamo se da ćemo u ovih sedam dana doći na još jedan veći nivo, imati još bolju igru, kvalitetnu i pogotovo u tom nekom ofanzivnom dijelu u završicu”, dodao je on.

Izvor: Facebook/ HŠKZrinjski

Prvo ime susreta bio je Nemanja Bilbija koji je sa dva gola donio trijumf “plemićima”. Imao je Zrinjski problema i sa povredama, o čemu je govori i trener mostarskog tima.

“Mislim da je o Nemanji suvišno i pričati, on iz godine u godini nastavlja zabijati konstantno, evo i danas je bio što se kaže junak utakmice, ali mislim da su momci svi odradili koliko mogu u ovom trenutku, maksimalno. Normalno da imamo nedostataka, nije to ono što mi želimo, ali vjerujem da ćemo iz dana u dan izgledati sve bolje. Nadam se da će se vratiti i Jakovljević i Šikanjić i Šunjić, danas su Abramović i Surdanović bili na klupi jer su imali neke probleme sa malim povredama. Nismo htjeli rizikovati, tako da je to bio jedan novi roster. Danas smo probali neke varijante koje smo imali”, kaže Ivaković.

On se za kraj zahvalio i navijačima Zrinjskog koji su sinoć u velikom broju bodrili svoj tim.

“Stvarno, evo i ovaj put nas nisu iznevjerili, došli u jednom velikom broju, navijali svih 90 minuta, bili nam podrška naše je da im zahvalimo i da im obećamo da ćemo mi dati maksimum od sebe u svakoj idučoj utakmici. Pogotovo u ovim evropskim što slijede, da ćemo dati od sve od sebe da uđemo u neku ovo grupnu fazu i na što bolji način osvjetlamo ime kluba, ime države.”