Počinje evropska sezona Zrinjskog! Mostarci protiv najboljeg tima San Marina: "Sve zavisi od nas!"

"Plemići" gostuju šampionu San Marina na startu nove evropske sezone.

Izvor: Screenshot

Ovog utorka počinje nova sezona za bh. klubove u Evropi!

Mostarski Zrinjski, aktuelni šampion BiH, večeras će sa početkom u 21.00 čas igrati protiv Virtusa u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Izabranici trenera Marija Ivankovića su favoriti na papiru pred dvomeč sa najboljim timom San Marina, a ukoliko iz ove dvije utakmice izađu kao pobjednici, izboriće u najgorem slučaju plej-of Konferencijske lige.

"Moraš da imaš respekt prema bilo kojoj ekipi koja je prvak svoje države. Stvarno specifična priprema za utakmicu, malo smo i analizirali. Nikad kraći pripremni period, sa jednom prijateljskom utakmicom ulazimo u najvažniji evropski dvomeč ove sezone. Nadam se, bez obzira na umor koji je vjerovatno i dalje prisutan, da smo odradili vrhunski posao u ovih 10 dana i da smo u ova dva-tri dana koliko-toliko došli do svježine", rekao je trener Ivanković na konferenciji za novinare, dodavši:

"Moramo da se postavimo od prvog minuta, počnemo ofanzivno kao favoriti. Potrebno je da pokažemo zube i već sad napravimo jedan kvalitetan rezultat pred drugi meč u Mostaru. Uz dužno poštovanje prema Virtusu, mislim da treba da iskoristimo ove dvije sedmice da se još bolje pripremimo i uigramo i spremno dočekamo naredne obaveze, kako start prvenstva, tako i drugo pretkolo Lige šampiona."

Strateg Mostaraca u večerašnjoj utakmici ne može da računa na Slobodana Jakovljevića, Tonija Šunjića i Milana Šikanjića.

"Opet su se kod Jakovljevića i Šunjića pojavili neki problemi sa njihovim standardnim povredama. Šikanjić je imao mehaničku povredu, nagazio mu je na lakat jedan od naših igrača na treningu, tako da par dana mora da miruje. Međutim, nas je tu 20 igrača plus tri golmana, svi smo prošli od prvog do posljednjeg treninga. Prisutno je dobro raspoloženje, atmosfera među igračima je dobra, bio je i udoban put jer nam je ovo gostovanje blizu. Imamo sve argumente da pristup i energija budu pravi, a kad je sve tako, onda vjerujem da će i rezultat biti takav kakav priželjkujemo."

Teško je, podvlači Ivanković, steći utisak o kvalitetu Virtusa što se tiče tamošnje lige.

"Više smo se fokusirali na utakmice koje su igrali prošle sezone u Evropi, protiv Steaue i Flore. Minimalne su promjene u ekipi, prije dva-tri dana ih je napustio jedan mlađi igrač iz veznog reda, otišao je na koledž u Ameriku. Mislim da je to otprilike ista ekipa, isti način igre, trener je već dugo tu. Kapiten im je najiskusniji i najbolji igrač na poziciji 'desetke', imaju dva brza krila. Tu nam prijeti opasnost i toga smo svjesni. Međutim, mislim da i u ovoj, ali i u revanš utakmici sve zavisi od nas i vjerujem da ćemo proći ovu prepreku bez većih problema."

Petar Mamić, defanzivac mostarskog tima i bivši mladi reprezentativac Hrvatske, takođe je svjestan da je niegova ekipa bliža plasmanu u narednu rundu i okršajima sa Slovanom iz Bratislave.

"Očekujemo naravno prolaz. Prva je utakmica u sezoni, naporno smo se pripremali ovih par sedmica i mislim da smo dovoljno spremni za Virtus. Očekujem da ćemo to i pokazati i već u prvoj utakmici ostvariti pozitivan rezultat pred revanš u Mostaru. Pauza nije bila preduga i mislim da je bilo sasvim dovoljno vremena da se pripremimo. Biće nam potrebno još neko vrijeme za uigravanje, početak je sezone, ali mislim da smo spremni i to ćemo i pokazati. Svaka ekipa koja je prvak svoje zemlje zaslužuje puni respekt. Znamo i sami koliko je teško to ostvariti, tako da ćemo sigurno ući maksimalno u utakmicu i idemo po pozitivan rezultat", istakao je nekadašnji učenik Dinamove škole fudbala.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)