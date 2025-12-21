logo
Andrej u Zaječaru postigao najljepši gol Superlige: Pogledajte magiju fudbalera TSC

Andrej u Zaječaru postigao najljepši gol Superlige: Pogledajte magiju fudbalera TSC

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Spektakularan pogodak Andreja Todorskog za pobjedu TSC protiv OFK Beograda.

Sjajan gol Andreja Todorskog u Superligi Srbije Izvor: MN PRESS

Posljednje kolo jesenjeg dijela prvenstva u Superligi Srbije donijelo nam je okršaj OFK Beograda i TSC-a na stadionu u Zaječaru, a sudeći po pogotku koji je postigao Andrej Todoroski, vrijedilo je čekati ovaj meč! Gosti iz Bačke Topole stigli su do pobjede (1:0) pogotkom krilnog napadača, koji je mrežu zatresao u 34. minutu, nakon sjajnog poteza.

Ofanzivac TSC-a je na spektakularan način lobovao golmana Balšu Popovića, koji je izašao sa linije u pokušaju da interveniše i otkloni opasnost ispred svog gola. Sam lob ne bi bio toliko dobar, ali Todorovski je u trenutku udarca bio leđima okrenut golu OFK Beograda i to ga nije ometalo pri postizanju pogotka vrijednog tri boda.

Pogledajte sve najbolje detalje sa meča, pa i pogodak Todoroskog:

Izveštaj sa meča OFK Beograd - TSC, u 20. kolu Superlige.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Na meču u Zaječaru veći posjed lopte imao je OFK Beograd, ali je gotovo sve ostalo bilo u korist TSC-a. Momci iz Bačke Topole imali su više udaraca ka golu rivala, više udaraca u okvir rivala i daleko više dobrih šansi za postizanje pogotka - a jedan im je bio dovoljan za tri boda koja ih približavaju borbi za plej-of.

Nakon 20 odigranih kola u elitnom rangu srpskog fudbala OFK Beograd ima 25. bodova i nalazi se na osmoj poziciji, dok je TSC sa bodom manje trenutno 11. tim na tabeli. Prije podjele tabele na plej-of i plej-aut ostaje još deset mečeva u proljećnom dijelu i već sada je jasno da će nas čekati nevjerovatna borba na sredini tabele.

Tagovi

Superliga Srbije TSC Bačka Topola OFK Beograd

