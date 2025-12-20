logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zvezda će biti šampion, opet će osvojiti duplu krunu": Na Marakani uvjereni u titulu, iako je Partizan prvi

"Zvezda će biti šampion, opet će osvojiti duplu krunu": Na Marakani uvjereni u titulu, iako je Partizan prvi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

U Crvenoj zvezdi nemaju dilemu oko toga da li će osvojiti titulu.

Nebojša Milošević Crvena zvezda će osvojiti duplu krunu Izvor: MN PRESS

Poslije pobjede Crvene zvezde protiv Mladosti iz Lučana, njen trener Vladan Milojević nije želio da govori za medije. Umjesto njega, pred kameru TV Arena sport stao je pomoćnik Nebojša Milošević, prvi asistent Milojevića, a prethodno i Dejana Stankovića, koji će se u ponedjeljak vratiti na "Marakanu".

Milošević je bez okolišanja rekao da će Crvena zvezda biti šampion i da će opet osvojiti "duplu krunu", iako je u tom trenutku bila bod ispod Partizana, koji je potom izgubio od IMT-a u Loznici.

"Šta dalje? Predstoji naredna polusezona, novi ciljevi, imamo još dvije takmičarske utakmice u Evropi. Vrlo, vrlo je blizu, da ne kažem da je ostvaren cilj plasmana u narednu fazu evropskog takmičenja. Što se tiče domaćeg šampiona, nesumnjivo je da će Zvezda ponovo biti prvak na kraju sezone i da će se ponovo radovati duplog kruni svi kojima je crveno-bijela boja u srcu", rekao je Milošević.

Pobjedu protiv Mladosti, poslije koje je najavljeno da će Stanković sjesti na klupu u ponedjeljak, Milošević je ocijenio riječima - "tačka na polusezonu".

"Neposredno poslije završene 31. takmičarske utakmice, od toga 12 evropskih, osvojili smo 10 bodova u Evropi i završili pobjedom. Dinamična, zahtjevna sezona, večeras je bilo mnogo igrača koji su pod temperaturom i nisu igrali protiv Mladosti. Igrači koji su igrali realizovali su prevashodni cilj, da pobijedimo, hvala navijačima i stavljamo tačku na polusezonu".

Izvor: TV Arena sport

Zvezda će ove subote početi dvonedjeljnu pauzu, poslije koje će se ekipa okupiti na početku mini-priprema 3. januara, pred nastavak sezone u Ligi Evrope 22. januara.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Superliga Srbije treneri Nebojša Milošević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC