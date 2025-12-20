"Zvezda će biti šampion, opet će osvojiti duplu krunu": Na Marakani uvjereni u titulu, iako je Partizan prvi

U Crvenoj zvezdi nemaju dilemu oko toga da li će osvojiti titulu.

Izvor: MN PRESS

Poslije pobjede Crvene zvezde protiv Mladosti iz Lučana, njen trener Vladan Milojević nije želio da govori za medije. Umjesto njega, pred kameru TV Arena sport stao je pomoćnik Nebojša Milošević, prvi asistent Milojevića, a prethodno i Dejana Stankovića, koji će se u ponedjeljak vratiti na "Marakanu".

Milošević je bez okolišanja rekao da će Crvena zvezda biti šampion i da će opet osvojiti "duplu krunu", iako je u tom trenutku bila bod ispod Partizana, koji je potom izgubio od IMT-a u Loznici.

"Šta dalje? Predstoji naredna polusezona, novi ciljevi, imamo još dvije takmičarske utakmice u Evropi. Vrlo, vrlo je blizu, da ne kažem da je ostvaren cilj plasmana u narednu fazu evropskog takmičenja. Što se tiče domaćeg šampiona, nesumnjivo je da će Zvezda ponovo biti prvak na kraju sezone i da će se ponovo radovati duplog kruni svi kojima je crveno-bijela boja u srcu", rekao je Milošević.

Pobjedu protiv Mladosti, poslije koje je najavljeno da će Stanković sjesti na klupu u ponedjeljak, Milošević je ocijenio riječima - "tačka na polusezonu".

"Neposredno poslije završene 31. takmičarske utakmice, od toga 12 evropskih, osvojili smo 10 bodova u Evropi i završili pobjedom. Dinamična, zahtjevna sezona, večeras je bilo mnogo igrača koji su pod temperaturom i nisu igrali protiv Mladosti. Igrači koji su igrali realizovali su prevashodni cilj, da pobijedimo, hvala navijačima i stavljamo tačku na polusezonu".

Izvor: TV Arena sport

Zvezda će ove subote početi dvonedjeljnu pauzu, poslije koje će se ekipa okupiti na početku mini-priprema 3. januara, pred nastavak sezone u Ligi Evrope 22. januara.







