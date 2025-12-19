"Zvezdaši, vidimo se na Marakani": Crveno-bijeli zovu na posljednji meč u 2025. godini

Fudbaleri Crvene zvezde protiv Mladosti iz Lučana stavljaju tačku na 2025. godinu.

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu po podne igraju protiv Mladosti iz Lučana, a to će biti i posljednji meč u 2025. godini za izabranike Vladana Milojevića. Nakon turbulentnog jesenjeg dijela sezone u domaćem prvenstvu i dobrih rezultata na međunarodnoj sceni, crveno-bijeli spuštaju zavjesu na još jednu kalendarsku godinu - a to bi voljeli da urade pred što više navijača!

"U smiraj 2025. godine fudbaleri Crvene zvezde će ugostiti Mladost iz Lučana na Marakani u okviru 20. kola Superlige Srbije od 15 časova i 30 minuta. Predstojeći meč crveno-bijelih je idealna prilika za zvezdaše da prisustvuju posljednjem fudbalskom vikendu na stadionu 'Rajko Mitić' u ovoj godini i pozdrave prvotimce, koji će protiv ekipe iz Lučana spustiti zavjesu na jesenji dio prvenstva.

Marakana, strast i emocija. Mjesto gdje su ispisane najljepše fudbalske priče o Crvenoj zvezdi, stadion gdje su padali najveći evropski timovi uvijek budi najiskrenija osjećanja kod svih zaljubljenika u crveno-bijele boje. Tako je bilo kroz prošlost, a tako će biti i u budućnosti. Obilježavanje jubilarnog 80. rođendana, evropske utakmice, dupla kruna i brojni trijumfi u prvenstvu su obilježili prethodnih nešto malo manje od 365 dana.

Došao je i taj trenutak, kada će crveno-bijeli odigrati posljednju utakmicu u kalendarskoj 2025. godini. Uvijek imamo razloga za ponos i da pozdravimo igrače na terenu, koji su bili protagonisti ovogodišnjih podviga. Posljednji fudbalski vikend na Marakani nam donosi susret između Crvene zvezde i Mladosti iz Lučana, koji će biti odigran u subotu od 15 časova i 30 minuta, upravo u kući svih zvezdaša.

Biće to prilika da svi navijači pozdrave uspjehe, cijelu ekipu, ali i pojedince koji su nadomak ostvarivanja brojnih rekorda. Za najmlađe superzvezdaše kapije stadiona će biti otvorene na istoku, a vjerujemo da će još jednom huk sa tribina i pjesma sa sjevera biti vjetar u leđa crveno-bijelima na terenu. Posljednji meč na Marakani u 2025. godini obaveza je svih nas da budemo uz voljeni klub. Zvezdaši, vidimo se na Marakani!", navodi se u saopštenju kluba.

Podsjećamo, Crvena zvezda će pripreme za proljećni dio sezone početi samo dvije nedjelje kasnije, pošto je okupljanje igrača zakazano za 3. januar 2026. godine. Crveno-bijeli će najveći dio priprema odraditi u Antaliji, a 22. i 29. januara očekuju ih posljednji mečevi u Ligi Evrope, protiv Malmea i Selte iz Viga. Domaće prvenstvo nastavlja se tek nakon tih utakmica.